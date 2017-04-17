Rüyanızda 'Superman' Olabileceğiniz Fenomen: Berrak Rüya!

Hem psikologların hem de parapsikoloji uzmanlarının buluştuğu nokta olan "Berrak Rüya" inanılmaz sırları bünyesinde ihtiva ediyor.

Berrak Rüya adı verilen fenomen, ilk kez Oxford Üniversitesi psikoloji profesörü Cella Green tarafından tanımlandı. Varlığı aslında 17.yüzyılda İngiliz bilim adamı Sir Thomas Browne tarafından ortaya döküldü. Amacımız Berrak Rüya fenomenini fantastik unsurların ötesinde bilimsel olarak ele almak. Zira pek çok parapsikoloji uzmanı ve mistik dünyalara inanan kişiler Berrak Rüya'yı bilim üstü bir faktör olarak görüyor.

Oysa ki gerçekler çok farklı. Aslında Berrak Rüya ve fazla ostrojen hormonu arasında sıkı bir bağlantı var. Endokrin sisteminin en önemli parçası kabul edilen parça, hipotalamus tarafından kontrol edilse de, mutluluk ve cinsellik hormonlarının yayılmasında önemli rol oynar. Berrak Rüya'da, endorfin, seratonin ve melatonin bolca salgılanır.

Özellikle aşırı alkol veya uyarıcı(amfetamin ve metamafetamin) ilaç kullanımı Berrak Rüya'yı destekler.Berrak Rüya da, rüyayı gören kişiler, rüya gördüklerinin bir şekilde farkına varır. Örneğin zihinsel bir tepki olarak, kabuslarında “uyan” tepkisi verebilirler veya süper güçlere sahip olup, kendilerine hiçbir şeyin zarar vermeyeceğini ve uçabileceklerine inanırlar. Bu düşünceler hiç de fantastik değildir, uyku deneylerinde pek çok kişi bunları veya daha fazlasını başarmıştır. Ancak bazı günlük hayattaki halüsinasyonlarla karıştırılabilir

Bazıları, beyinlerini güçlü psikotrop ilaçlarla etkileyip bu tür rüyalara dalmayı hedefler. Bazen sonuç başarı, bazen sonuç kabus, bazen ise sonuç aşırı ilaç kullanımlarında ölüm olur. Kişi pekala “solunum depresyonu” geçirebilir ve nefes borusu istem dışı kasılabilir.

Vivid rüyalar gibi Berrak Rüyalar da son derece gerçekçidir. Teknoloji diliyle anlatmamız gerekirse paraya kıyıp, 4D iMAX sinemaya gitmek gibidir. Berrak Rüya, bilinçli rüya görmek ve rüyada bilinci yakalamak arasındaki ciddi bir odaklanmaya dayanır. Berrak Rüya sırasında derin uykuya geçmek mümkün