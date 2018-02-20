Samsung, yalnızca 2.5 inç büyüklüğe sahip yeni SSD’sini duyurdu. 30 TB gibi uçuk bir depolama alanına sahip SSD, bütün verilerinizi depolayacak.

Son yıllarda oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz donanım parçalarından birisi olmaya başlayan SSD’ler, yüksek fiyatlarından dolayı 128-512 GB arasındaki modelleriyle ilgi görüyorlar. 1TB’lık SSD’ler piyasada bulunsa da yüksek fiyatlarından dolayı çok fazla alıcı bulamıyordu.

Samsung, 256 GB’lık SSD yetmezmiş gibi şimdi de 30TB’lık yeni SSD’sini duyurdu. Normal HDD için bile uçuk bir depolama alanı olan 30TB’a tam tamına 5700 HD film sığdırılabiliyor.

Samsung, PM1643 isimli yeni ürünüyle seri üretime başlayacak dünyanın en büyük katı hal depolama alanını üretmiş oldu. 30.72 terabaytlık SSD, bu devasa kapasitesinin ardında küçük boyutu ile ilgi çekiyor. Yalnızca 2.5 inç boyutunda olan SSD, HDD gibi her yeri ayrı oynayan mekanik disklerden uzaklaşmak isteyen kişiler için çok güzel bir tercih olacaktır.

Samsung’dan önce Seagate 60TB’lık bir SSD üretmişti, ancak bu belleğin boyutu 3.5 inçti ve yalnızca gösteri amaçlı prototip olarak üretilmişti. Samsung’un yeni 30TB’lık SSD’si ise seri üretimle kullanıcılara sunulacak.

Yeni Serial Attached SCSI (SAS) sürücüsüne sahip SSD, 2100MB / sn okuma ve 1700MB / sn yazma hızı sunuyor. Bu hız, standart Samsung 850 EVO SSD’lerde bulabileceğiniz hızdan tam 3 kat daha fazla. Samsung, bu ürünüyle birlikte yalnızca kapasite değil, hız konusunda da çok sağlam işler yapabiliyor.

Samsung PM1643’ün ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor, ancak Samsung şu anda ürünün seri üretim için hazır olduğunu söyledi. Bu sene 30TB’lık bir SSD çıkmasa da Samsung, SAS sürücüsüne sahip 16.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB ve 800GB’lık SSD ürünlerini yayınlayacak.

30TB’lık SSD’lerin ne zaman karşımıza çıkacağı tam olarak bilinmiyor, ancak Samsung 10TB üstü SSD’leri daha çok insana ulaştırmak için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.