Samsung, 6 Yeni VR Dizisi Çekiyor! İşte İlk Fragman

Güney Koreli dev şirket Samsung’un sanal ve arttırılmış gerçeklik konusuna merakını biliyoruz. Şirketin film yapımcılarına verdiği hibe sayesinde VR gözlüklerinizle izleyebileceğiniz 6 yeni nesil dizi projesi hayata geçiyor. Hepsi için toplu bir fragman da yayınlandı.

Sanal gerçeklik (VR), arttırılmış gerçeklik (AR) ve ikisinin bir araya getirildiği karma gerçeklik (MR) teknolojileri, dev şirketlerin son yıllarda artan yatırımlarıyla çok farklı boyutlara geldi. Sanal gerçeklik artık her köşe başında bulabileceğiniz ucuz gözlüklerle bile deneyimlenirken, arttırılmış versiyonu için biraz para harcayıp güçlü işlemcilere sahip donanımlar satın almak gerekiyor. Karma gerçeklik ise bu işin sonraki adımı olarak çevresel etmenler yardımıyla sanal gerçekliği sunuyor ve hala yaygınlaşabilmiş değil.

Samsung, orijinal VR içerikleri üretmek isteyen birkaç bağımsız film yapımcısına destek olma kararı alıp, seçilen 6 farklı hikayeyi sanal gerçekliğin büyülü dünyası ile buluşturdu. Her bir dizi kendi özgün temasına ve hikayesine sahip. Bu dizilerin şimdilik sadece Samsung Gear VR donanımına özel olduklarını söyleyelim.

Hemen aşağıda 6 VR dizisi için yayınlanmış fragmanı izleyebilirsiniz:

Peki bu diziler Samsung’a göre neler anlatacak?

&Design:

Şirket bu diziyi, tasarım hakkında dünyaya bakışımızı değiştirecek epik bir dizi olarak tanımlıyor. Serinin bilim, teknoloji ve antropoloji gibi önemli alanların ışığında tasarım dünyasını anlatması bekleniyor. Her bir bölümün evrensel olarak, insancıl bir temayla bağdaştırılacağı söyleniyor.

Bro Bots:

Gelecekte New York kentinde geçen senaryo, bilim kurgu ve komedi dizisi olarak gözlüklere yansıyacak. İki İngiliz robotu olan Otis ve Roberto’nun New York'a olan yolculuklarına ortak olacağız. Bu robotlar, şehrin polis departmanı olan NYPD'ye katılacaklar.

The Interpretation of Dreams:

1899 yılında Sigmund Freud, hayallerimizi ve bilinçdışı zihnimizi anlama yolumuzu değiştiren “The Interpretation of Dreams” adlı eserini yayımlamıştı. Bu kurgu dizisi ise psikolojiye Freud’un gözünden giriş yapmamıza olanak sağlayacak. Freud’un kitabında aktardığı her bir vakanın rüyalarla incelenmesine tanık olacağız.

Lightcatcher:

Dünya, insanın ayak izleriyle doluyor ve ölüyor. İnsanlığın tek bir seçeneği var; kalmak veya gitmek. Lightcatcher, yeryüzünde ve yörüngesinde geçen, 2150 yılını günümüze getiren bir distopya. Yeni dünyadaki zorluklara ve zaferlere dayanan benzersiz ortamlarda seyahat eden beş maceracı ile birlikte gelecekte kayboluyoruz.

Sam’s Surreal Gems:

Bu dizinin her bölümünde, izleyicilerin keşfetmeleri için 8 farklı sürpriz yumurta olacak. “Sam’in Gerçeküstü Mücevherleri”, aşırı tanıdık gelecek bir hikayeye, fütüristik ve fantastik VR dünyasına karşı bir antitez sunacak.

Voyages - Pilot:

Doğumdan ölüme kadar destansı bir yolculuğa çıkaran sanal gerçeklik animasyonu. Altı ayrı hikayeden oluşacak Voyages - Pilot, sizi biraz duygulandırabilir. Doğmak, büyümek, yaşlanmak ve nihayetinde ölmek gibi şeyleri VR ortamında hissetmek farklı bir deneyim olsa gerek.

Tekrar hatırlatmakta fayda var ki bu diziler, Samsung Gear VR için özel olarak tasarlandılar. Eğer elinizde bir tane varsa Oculus Store'a gidebilir ve ücretsiz olarak Samsung VR video servisini kullanabilirsiniz.