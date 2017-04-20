Ekranlarımız artık gözümüzün yakalayamayacağı daha fazla şey gösteriyor; ancak konu bu kez renkler.

Görüntüleme teknolojilerinin ve sektörün bel kemiği firmalarından Samsung ve Amazon, HDR10 + adlı dinamik aralıklı yüksek çözünürlüklü video için yeni bir standart duyurdu.

HDR10 standardının güncellenmiş hali olarak "Dynamic Tone Mapping" yani “Dinamik Ton Haritalama” olarak açıklanıyor. Bu açıklamanın aslında bir video izlerken her sahneye özel olarak ekranının parlaklık değerinin değişmesi ile yakından ilgisi var. HDR10 bu işi sabit bir şekilde ele alan, HDR10+ ise her sahneye özel renk değerleri ve parlaklık değerleri ile görüntüleri bir bütün haline getirdiğinizde daha etkili bir tecrübe bırakmayı hedefleyen bir standart olacak.

Asıl önemli konu ise HDR10+ standardı için ne kadar hazır olduğumuz. Daha önceki HDR10, HLG gibi standartların henüz tam olarak yaygınlaşmaması söz konusu. Şu andan itibaren yeni bir standart ile üretilen cihazlar artık beklenilenden fazla bir karmaşaya sebep olacaktır. Elbette HDR10+’ın zamanla oturacak sağlam bir standart olduğunu söylemek zor değil.