Samsung Asistanı Bixby'nin Adını Doğruladı!

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile gelecek sanal asistanı için oldukça iddialı. Ayrıca başka cihazları için de güncellemeyle asistanı kullanıma sunması bekleniyor.

Son zamanlarda adı iyice kötüye çıkan yapay zekaların neler getireceği konusunda endişeler günden güne artıyor. Amazon’un milyonlarca satan akıllı ev asistanı Alexa, Apple’in gittikçe genişlettiği Siri, Google’ın Asistan yazılımı ve Samsung’un artık Bixby adıyla geleceği firma tarafından doğrulanan yapay zekası…

Bunların hepsi pazarlama departmanları tarafından AI (yapay zeka) olarak adlandırılır, ancak özünde önceden belirlenmiş komutların ötesine geçmeyen işlevselliği kısıtlı ses tanıma özelliğine sahip öğrenen yazılımlardır. Bir yapay zekadan beklenen öncelikli şey zaten öğrenme kabiliyeti bulunmasıdır. Firmaların pazarlama amacıyla yaptığı bu isimlendirme çabası bu sebeple hoş karşılanabilir.

Bununla birlikte, Samsung'un Galaxy S8 arabirimine dahil etmeyi ve bireysel uygulamalara, akıllı ev aletleri ağı ağına koymayı planladığı gibi Bixby için büyük hırsları var gibi görünüyor. Bu söylenti, firmanın İtalya web sitesinde yer alan gizlilik bilgileri sayfasında onaylandı. Gizlilik belgesi iki hafta önce güncellendi ve Samsung'un bu güncellemeyle tüm mobil cihazlarına atıfta bulunduğu görülüyor. Böylece Bixby asistanı S8 ile piyasaya çıkacak ve A serisi ya da Samsung'un orta seviye cihaz serisi J sınıfında yer alması beklenebilir.

Bixby’nin nasıl sonuçlar vereceğini elbette Galaxy S8 elimize geçtikten sonra daha iyi anlayacağız. Bixby ile geleceği kesinleşen Galaxy S8’i daha yakından tanımak için bizi takip etmeye devam edin.

