Samsung Galaxy Note 8 İçin Android 8.0 Oreo OTA Güncellemesi

Samsung Galaxy Note 8’de Android 8 güncellemesi almayı bekleyen kullanıcılar için resmi olmayan OTA güncellemesi sızdırıldı.

Samsung’un çıkardığı son amiral gemisi Galaxy Note 8’de hala Android 8.0 Oreo işletim sistemi sunulmadı. İşletim sisteminin 2018’in ilk dönemlerinde sunulması bekleniyor, ancak bazı sabırsız kullanıcılar için Andoid Oreo bugün erişilebilir olacak.

Samsung Galaxy Note 8’in Android 8.0 Oreo OTA güncellemesi sızdırıldı. Güncellemenin bu hali ile nasıl çalışacağı bilinmiyor, ancak “yeter artık, neredeyse 2018’e geldik, hala Android 7 kullanamam” diyorsanız bu resmi olmayan OTA sürümünü deneyebilirsiniz.

OTA sürümünü deneyimleyen kullanıcılara göre, işletim sistemi genel olarak sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu tarz sürümlerde olduğu gibi bunda da bazı ufak çaplı hatalar bulunuyor. Samsung Connect ve kamarada bazı sıkıntılar var, ancak bunlar dışındaki çoğu özellik sorunsuz olarak çalışıyor.

Bu OTA sürümünü yüklemek için ODIN yazılımına ihtiyacınız olabilir, aynı zamanda cihazınızı rootlamak zorunda kalabilirsiniz. Her ne kadar hoş bir deneyim aracı olsa da, fiyatları 5000 TL’ye gelen bir telefonun durduk yere garantisini bozmanın da bir anlamı bulunmuyor.

Galaxy Note 8’iniz varsa, bu güncellemeyi yapmayı planlıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.