Samsung Galaxy Note 8 Android Oreo Güncellemesi - Türkiye

Güncellemeyi bir hafta öne çeken Samsung, Türkiye'deki Galaxy Note 8 cihazlara Android Oreo güncellemesini yayınlamaya başladı.

Samsung’dan Türkiye’deki Galaxy Note 8 kullanıcılarına güzel bir sürpriz geldi. Daha önce yaptığı duyuruda Galaxy Note 8 cihazları için Android Oreo güncelleme tarihini 30 Mart olarak açıklayan Samsung Türkiye, güncellemeyi bir hafta öne çekere bugün itibari ile Türkiye’deki Galaxy Note 8’lere Android Oreo güncellemesini yayınladı.

Tam olarak 1471.27 MB boyutunda olan güncelleme, Android işletim sisteminin son sürümü olan Oreo’nun yanı sıra Samsung’un en güncel arabirimi olan Samsung Experience 9.0’ı ve Android Mart ayı güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Samsung’un Android Oreo güncellemesi ile cihazlara sunduğu yenilikleri aşağıdaki makalemizden öğrenebilirsiniz.

Android Oreo güncellemesi cihazınıza geldiğinde bir bildirim alacaksınız. Eğer bildirimi beklemek istemiyorsanız, Ayarlar menüsünden ‘Yazılım Güncellemesi’ne girerek güncellemeyi manuel olarak indirebilirsiniz. Güncellemeyi indirmeden önce Wi-Fi ağına bağlanmayı unutmayın.

Yükleme işleminin başlaması için şarjınızın en az %50 seviyesinde olması gerekiyor. Ayrıca herhangi bir aksilik yaşanma ihtimaline karşı verilerini yedeklemeyi de unutmayın. Samsung'un Android Oreo 'yazılım güncellemesi bilgileri'ni aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.