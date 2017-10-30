Gözden çıkartılan ve hala çalışan bir dizi Galaxy S5 ile Samsung, bilgisayarlardan daha verimli çalışan Bitcoin madenciliği sistemi üretmeyi başardı.

Günümüzden 3 yıl öncesinin amiral gemisi olan Galaxy S5’in, kripto para madenciliğinde kullanılabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Samsung düşünmüş.

39 adet Galaxy S5’i birbirine eşleştiren firma özel bir yazılım sayesinde, standart Bitcoin sistemlerinden daha az enerji tüketen ve daha verimli yapı oluşturdu. Hatta bu sistem içine ekranı kırık olan ve iç donanımı zarar görmemiş Galaxy S5’ler de dahil edilebiliyorlar. Yani oldukça ucuza mal edilebiliyor.

Diğer yandan atıl durumda olan cihazların uzun süre işlevsel olarak kullanılmasını sağlayan sistem, teknolojinin geri dönüşümü açısından önemli bir adım. Samsung’un konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Bu yenilikçi platform, eski Galaxy cihazlarının yeni bir yaşam sürdürebilmeleri, masaüstü çekmecelerde unutulabilecek veya atılabilecek yeni olasılıklar ve cihazlar için potansiyel değer sağlanabilmesi için kullanılabilir.”

Bitcoin madenciliği gün geçtikçe zorlaşan alanlardan. Günümüzde güçlü sistemlerle yapılan madencilik artık eskisi kadar kazandırmıyor. Uzmanlar madenciliğin bitmeyeceğini söylüyorlar ve Bitcoin son haftalarda tarihi sıçrayışlar yaşıyor. Bu nedenlerle Samsung’ın kurduğu sistemin, neresinden bakarsanız bakın avantajlı olduğunu söylemek mümkün.

Kripto paralar etrafında dönmeye başlayan küresel ekonomi, yasal paraların tekrar üstünlük sağlamasını istiyor. Bitcoin’e karşı alının önlemlerin yetersiz kalması, birçok devleti endişelendiriyor. Çin ve Rusya, kendi kripto para birimini kurmaya çalışırlarken büyük şirketler söylentilere göre Bitcoin ile servetine servet kattı.