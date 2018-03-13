Samsung Galaxy S8, Note 8 ve S9 - Google Lens Erişimi

Google'ın vadettiği gibi Samsung'un son üç amiral gemisi Galaxy S8, Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 modelleri, Google Lens için erişim iznine kavuştu.

Mobil Dünya Kongresi sırasında yazılım devi Google, telefon kamerasını bir görsel arama motoruna çeviren Google Lens’i uyumlu amiral gemisi akıllı telefonlar ile kamera tabanlı olarak herkesin kullanımına açacağını belirtmişti. Şirket verdiği sözü tutarak Galaxy S8, Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 ile birlikte Google Lens’i ‘Google’ markalı olmayan akıllı telefonlarda da kullanıma açtı.

İyi, hoş ama kamera tabanlı Google Lens nedir?

Kamera tabanlı Google Lens, Google Asistan’a entegre olarak bulunuyor. Google Asistanı açtığınızda sağ altta bir Google Lens logosu görürsünüz. Bu logoya dokunduğunuzda karşınıza farklı bir kamera arayüzü çıkar. Bu kamera arayüzünde kameranıza herhangi bir nesneyi, logoyu, metini tanıtabilir, hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Örneğin; bir hamburger fotoğrafını Google Lens ile tanıttınız. Dilerseniz hamburger hakkında daha fazla bilgi alabilir, dilerseniz de en yakınınızdaki hamburger dükkanlarının konumlarını öğrenebilirsiniz. Elbette ki çok daha kültürel amaçlarla da kullanabilirsiniz. Örneğin; turistik ya da tarihi bir yerin fotoğrafını çekip Google Lens’in onun hakkında size bilgi vermesini isteyebilirsiniz.

Google Lens’i deneyimlemek için Google Uygulama Testi’ne kayıt olmuş olmanız gerekebilir. Google Lens’e ulaşamıyorsanız buraya tıklayarak Google Uygulama Testi’ne kayıt olabilirsiniz. Teste kayıt olduktan sonra akıllı telefonunuzda yüklü olan Google uygulamasını güncellemeniz gerektiğiniz unutmayın. Aynı şekilde testten çıktığınızda da uygulamayı güncellemeniz gerekmektedir.