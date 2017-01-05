Samsung Galaxy S8 Çalışır Halde Görüntülendi!

Samsung’un Nisan ayında tanıtacağı Galaxy S8’e ait kanlı canlı görüntü ortaya çıktı.

Samsung’un Note 7 fiyaskosu sonrası deyim yerindeyse “abanacağı” bir model olmasıyla “Acaba nasıl çıkacak?” diye merak uyandıran Galaxy S8’in sonunda çalışır vaziyette bir görüntüsü ortaya çıktı.

Weibo’da ortata çıkan görsele baktığımızda daha önce render görsellerine fazlasıyla benzediği, Samsung yazısının aşağı alındığını ve en önemlisi ana ekran tuşu dahil kapasitif tuşların kaldırıldığı görülüyor.

Altın renkli versiyonunu gördüğümüz telefonda Android 7.0 işletim sistemi olduğu gözlemlenirken Samsung logosunun solunda ve sağında hala kapasitif tuş olabilme ihtimali de var.

Ayrıca cihazın dijital ortamdaki çizimleri de şu şekilde görünüyor:

Ortaya çıkan detaylara göre 18 Nisan’da tanıtılacak olan Galaxy S8’in nihai halini görmek için Mobil Dünya Kongresi’nden iki ay daha uzun süre beklememiz gerekecek. Bu zamana kadar G6 başta olmak üzere birçok yeni üst seviye telefon piyasaya çıkacakken Samsung Galaxy S8’in nasıl bir başarı yakalayacağı merak konusu.

Peki, son olarak sizlere soralım; Sizce bu yeni tasarım anlayışı Galaxy S serisi için daha mı iyi olmuş, yoksa telefon daha mı kötü görünüyor? Aşağıdaki anketten oylama yapabilir, aynı zamanda görüşlerinizi aşağıdan bizlere aktarabilirsiniz.