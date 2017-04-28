Samsung Galaxy S8 vs LG G6 her zaman açık Karşılaştırması

Samsung Galaxy S8 ile LG G6'nın yeni kıyaslaması yapıldı. İki telefonun "her zaman açık" özellikleri kıyaslandı. Kıyaslama sonucunda Samsung Galaxy S8'ün bariz bir üstünlüğünün olduğu görülüyor.

Telefonlar gelişmeye devam ederken yeni özelliklerle de gündeme gelmeye devam ediyorlar. Çıktıkları süreye göre fazlasıyla kıyaslama yapılan LG G6 ile Samsung Galaxy S8, bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu sefer karşı karşıya gelmelerinin sebepleri, ekranları ile birlikte gelen “always on display”(her zaman açık) özelliği oldu. Bu özellik telefonunuzun ekranı kapalı olduğunda bile belirli özellikleri ekranda sunmalarını içeriyor. Bunların arasında saat, tarih, bildirim gibi anlık önemi olan özellikler bulunuyor. Siyah tonlarında olan ekran loş bir ışık sunarak, önemli bilgileri her daim almanızı sağlıyor.

LG G6’nın ekranı LCD panel ile gelirken, Samsung Galaxy S8’in ekranı Super Amoled ile çıktı. Bu, LG G6'nın ekranda bir şey göstermesi için tüm led ışıklarını açması gerektiği anlamına geliyor. Galaxy S8’de ise yalnızca gerekli piksellerin ışıklarını yakmak yeterli oluyor. LG G6, bu noktada batarya tüketimini azaltmak için ışığı olabildiğince kısıyor. Kullanıcılar, özellikle G6’da bu özelliğin çok fazla şarj tükettiği için kullanmamayı tercih ediyorlar.

Her iki telefonda da daima açık ekranında bulunan içeriklerin stillerini değiştirebilirsiniz. G6’da bu durum birazcık sınırlı. Saatlerde dijital saat, analog saat ve özel bir imza dışında başka bir şey seçemiyorsunuz. Samsung Galaxy S8’de ise dijital veya analog saatinde, dünya saati, bir takvim veya kendi resminizi seçebiliyorsunuz. Evet, her zaman açık ekranında kalıcı olarak çektiğiniz bir fotoğrafa sahip olabiliyorsunuz.

İşlevler

Ne zaman yeni bir bildirim ile karşılaşsanız,(cevapsız arama, mesaj, e-posta vb.) o uygulamayı temsil eden bildirimler bulunuyor. Bu bildirimler, LG G6’da yalnızca bilgi amaçlıdır, bir eyleme dökülmez ancak Galaxy S8’de işler biraz daha işlevsel. Galaxy S8’in Daima Açık ekranında eylemler yapabilirsiniz. Müzik açma işlemlerinizi kontrol edebilir, medya denetimlerini görebilirsiniz.

Açıkça söylemek gerekirse, Always on display(Daima açık) ekranında Samsung Galaxy S8’in üstün ayrıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.