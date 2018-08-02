Samsung Dex desteği sayesinde gerektiğinde bir dizüstü bilgisayar dönüşebilen Samsung'un yeni güçlü tableti Galaxy Tab S4 resmen tanıtıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni marifetli tableti Galaxy Tab S4’ü resmi olarak tanıttı. Kullanıcıların tüm tablet ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirilmiş olan Galaxy Tab S4 ile birlikte şirket, Samsung DeX'i ilk kez bir tablet modeline de getirmiş oldu.

Galaxy Tab S4 kullanıcıları, cihazlarını bir Book Cover klavyeye bağladıklarında ya da Quick Panel’i başlattıklarında standart Android arayüzünden çıkarak Samsung Dex arayüzüne bağlanırlar. Böylece cihaz bir mini dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilir.

Ayrıca kullanıcılar uyumlu bir USB Type-C’den HDMI’a kablo kullanarak Galaxy Tab S4’teki Samsung Dex deneyimlerini harici bir ekrana da aktarabilirler. Bu gerçekleştiğinde kullanıcılar Galaxy Tab S4’ün ekranını bir dokunmatik yüzey olarak kullanabilirler.

Galaxy Tab S4’ün bir diğer özelliği ise oldukça kullanışlı bir S-Pen’e sahip olması. Yeni S-Pen ile ekran kapalıyken bile notlar alabilir. Samsung Notlar uygulaması ile notlarınızı yönetebilir, tercüme edebilir hatta Samsung Live Message sayesinde gönderebilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab S4 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 835

RAM: 4GB

Depolama: 64GB/256GB+MicroSD

Ekran: 10,5 inç (2560×1600 piksel) WQXGA Super AMOLED

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 7300mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 4G LTE (tercihe göre), WiFi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz) MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB 3.1 Type-C, POGO pin

Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulacak olan yeni Samsung Galaxy Tab S4, 64GB’lık versiyon için 650 dolar (3250 TL), 256GB’lık versiyon için 750 dolar (3750 TL) fiyat etiketine sahip. Cihazın Wi-Fi versiyonunun Ağustos ayı içinde, LTE versiyonunun ise yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.