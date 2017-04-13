Samsung, In-Traffic Reply isimli uygulaması ile trafikteyken arama, mesaj gibi etkileşimlerin sizi rahatsız etmemesini sağlayacak.

Telefon kullanımı hayatımızın her yerine sıçramış durumda, bu durum beraberinde çok büyük sorunları da getiriyor. Son zamanlarda yapılan trafik kazalarının birçoğuna araçta telefon kullanımının sebep olduğu ortaya çıktı. Yetkililer sürekli olarak uyarıda bulunuyor olsalar da, kendi sağlığını umursamayan birçok insan başkalarının da hayatını tehlikeye atarak araçta telefon kullanmaya devam ediyor.

Samsung bu konunun önüne geçebilmek için “In-Traffic Reply” isimli yeni uygulamasını duyurdu. Tüm dikkatinizi yola vermenizi sağlayan bu uygulama, bir kullanıcının ne zaman araçta olduğunu algılıyor ve etkinleştirildiği zaman gelen aramalara ve iletilere standart bir yanıt veya özel bir animasyon/metin aracılığı ile yanıt veriyor.

Samsung Hollanda’nın açıkladığı basın bülteninde, Hollandalı şoförlerin üçte birinin akıllı telefonlarını araba kullanırken de kullanmaya devam ettikleri bildirildi. Bir çağrı veya mesaj uyarısı görüntülendiğinde anında cevap vermeleri gerektiğini düşünen insanlarda, bu durum artık hastalık seviyesine ulaştı. Uygulama şu anda beta aşamasında ve önümüzdeki ay ilk olarak Hollanda’da piyasaya çıkacak. Eğer insanların alışkanlıklarına yardımcı olursa tüm dünyada yayınlanması bekleniyor.