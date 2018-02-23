Belirli bir kotaya sahip mobil internetleri daha idareli kullanmak isteyen kullanıcılar için Samsung Max isimli yeni uygulama yayınlandı.

Ülkemizde operatörlerin sağladığı internet biraz pahalı olabiliyor. 4GB, 8GB gibi ay sonunu getirmekte zorlandığımız paketlerle satılan mobil internet, normal olarak bizleri yeni yollar bulmaya zorluyor. Bu durumun farkında olan Samsung, hem internet tasarrufu yapmanızı hem de internete daha güvenli girmenizi sağlayacak Samsung Max uygulamasını kullanıma açtı. Şu anda Google Play’da indirilebilir olan Samsung Max, kullanan kişiler tarafından tam puan almayı başardı.

Samsung Max Nasıl Çalışır?

Samsung Max’in en önemli işlevi, deneyiminize zarar vermeden tükettiğiniz veri miktarını azaltmaktır. Web tarayıcıları veya diğer uygulamalarla eriştiğiniz fotoğraf, video, metin gibi verileri sıkıştırıp telefonunuza ulaştıran uygulama, bu sayede normalde tüketeceğiniz veriden çok daha az veri tüketmenizi sağlar.

Bunun dışında çok fazla veri tüketimi yapan uygulamaları da gösteren Samsung Max, isterseniz bu veri tüketimini durdurmanıza olanak tanır. Başı sürekli internet kotası ile belada olan insanların telefonlarının başucunda kullanması gereken Samsung Max, bunlar dışında güvenli olmayan Wi-Fi şebekelerine karşı verilerinizi şifreleyebilir. Bu sayede, güvende olmadığınız zamanlarda dahi internete güvenli bir şekilde girebilirsiniz.

Bugünden itibaren ücretsiz olarak hizmet verecek Samsung Max, Samsung Galaxy serisi dışındaki cihazlarla kullanılamayacak. Samsung Galaxy içerisinde Galaxy J serisinden Note serisine kadar hepsinde etkin bir şekilde kullanılabiliyor.