Samsung'un Açılır Kapanır Kapaklı Telefonu Piyasaya Çıktı!

Samsung da rakibi Nokia gibi nostaljik ürünlerle adından söz ettirmeye karar vermiş olmalı. Telefon, öncelikle şirketin memleketi Güney Kore ve ABD'de satışa sunulacak.

Belki de yaşımdam dolayı olmalı ama eski telefonları zaman zaman özlüyorum. Bence açılır kapaklı bir telefonun karizması, çoğu yeni nesil modelde bile yok. Samsung, Galaxy Folder isimli telefonuyla önce anayurdunda sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde boy gösterdi. Şimdi de Samsung Galaxy Folder 2, son derece zarif bir Android telefon olarak piyasaya çıktı.

Üstelik söz konusu modeller, Nokia'nın 3310'u gibi zayıf yeteneklere sahip değil. Samsung Galaxy Folder(hatta bir farkında olmadan ikincisi satışa sunulmak üzere), ilk model Qualcomm Snapdragon 425 yongası ve Android 5.1.1 işletim sistemiyle satışa sunuluyor. Tamam, bir teknolojisi harikası değil, ama günlük ihtiyaçları yeni 3310'dan çok daha iyi benimsediği kesin. LG de vatandaşına benzer bir yol çizerek LG Wine modelini piyasaya sürdü bile.

Samsung Galaxy Folder'ın ekran çözünürlüğü 800 X 400 piksel düzeyindeydi. Bu, belli ölçüde kabul edilebilir bir düzey. Cihaz, ikinci telefon olmak için harika bir seçenek.

Samsung Galaxy Folder 2 ise çıtayı yükseltmiş: Telefon 800 X 480 piksellik ekrana, Android 6.0 işletim sistemine, 8 megapiksel ana, 5 megapiksel arka kameraya sahip. Saklama alanı 128 GB'a kadar genişletilebiliyor. 128 GB microSD dahili genişlemeye olanak tanıyan cihaz 2 GB RAM ve Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G teknolojilerine de kucak açık açıyor. Doğrusu Samsung Galaxy Folder'ın yeni modellerinin ülkemizde satışa sunulmasını çok isteriz. Cihazın Amerika fiyatı 200 ile 250 dolar seviyesinde.