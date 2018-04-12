Samsung Galaxy S9 Mini’nin Özellikleri Sızdırıldı

Samsung’un 2018’de yıllar sonra bir kez daha piyasaya süreceği Mini serisi için bilgiler gelmeye devam ediyor.

Samsung’un bu sene, uzun bir süredir unuttuğu Galaxy Mini serisini yeniden hayata geçirmesi bekleniyor. Galaxy S9 Mini ile piyasalara geri dönmek isteyen Samsung, sızdırılan bilgilere göre kısa süre önce SM-G8750 model numaralı bir telefonu geliştirmeye başlamıştı. Snapdragon 660, 4GB RAM ve Android 8’le geleceği konuşulan bu akıllı telefondan sonra şimdi de Çin’de TENAA tarafından onaylanan SM-G8850 isimli bir akıllı telefon ortaya çıktı.

Galaxy S9 Mini’nin bir başka versiyonu olduğu düşünülen SM-G8850’nin 5.8 inç QHD+ Super AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Üst düzey ekranı dışında 2.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 9810 yonga setine sahip olması beklenen akıllı telefonun depolama alanı hakkında bir bilgi yok. Galaxy S9 Mini'nin bataryası ise, ekran boyutu ve yonga setine göre Galaxy S9’da olduğu gibi 3000 mAh olacak gibi duruyor.

Samsung Galaxy S9 Mini (SM - G8850) söylenti özellikleri

5.8-inç Quad HD+ (2960 × 1440 piksel) Super AMOLED sonsuz ekran

Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9810 yonga seti

Mali G72MP18 GPU

4GB / 6GB LPDDR4x RAM,

Depolama alanı bilinmiyor, ancak microSD kartla 400GB’a kadar çıkarılabileceği açıklandı.

Android 8.0 (Oreo)

Çift SIM (nano + nano / microSD)

12+12MP çift arka kamera

8MP oto fokusa sahip geniş açılı ön kamera

Su ve toza karşı dayanıklılık (IP68)

147.7mm x 68.7mm x 8.4mm

163g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB 3.1, NFC, MST

Hızlı şarj destekli 3000mAh batarya

Siyah ve mavi renklerde tanıtılması beklenen Galaxy S9 Mini modelinin sertifikalı olması, önümüzdeki birkaç hafta içinde tanıtılabileceğini akıllara getiriyor. Samsung’un nasıl bir yol izleyeceğini hep beraber göreceğiz.