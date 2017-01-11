Samsung'un Elektrikli Araç Bataryası, 20 Dakika Şarjla 499 Kilometrelik Enerji Depoluyor!

Samsung SDI’ın duyurduğu elektrikli araç bataryası, 20 dakika şarj ile 499 kilometrelik enerji depoluyor.

Samsung’un yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemleri alanında faaliyet gösteren alt şirketi Samsung SDI, elektrikli araçlarda kullanım için yeni bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Geliştirilmiş yoğunluğa sahip olan bu batarya ile 598 kilometre mesafe katedilebiliyor. Üstelik hızlı şarj özelliği sayesinde, 20 dakika şarj olarak 499 kilometre yol gidebilecek kadar bir enerji depolayabiliyor.

Bataryanın 20 dakikada bu oranda şarj olabilmesi, elektrikli araçlardaki yavaş şarj probleminin çözülmesi açısından oldukça önemli bir gelişme. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse, Tesla’nın şarj istasyonu olan Supercharger’lar, yarım saat şarj ile 274 kilometre yol alınabilecek kadar bir enerji sağlıyor. Supercharger’ın ilk duyurusu yapıldığında Tesla CTO’su JB Straubel tarafından yapılan açıklamaya göre, Tesla’nın uzun vadeli hedefi, araçların şarj süresini 5 ile 10 dakika arasında tutmak.

İlk kez Kuzey Amerika Uluslar arası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Samsung’un yeni elektrikli araç bataryasının seri üretiminin 2021 yılından önce başlaması beklenmiyor. Fakat bataryanın, yine 2021 yılında çeşitli otomobil üreticileri tarafından piyasaya sürülmesi planlanan ilk otonom araçlarda kullanılacağı ifade ediliyor.