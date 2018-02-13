Samsung, telefonu üzerine koyduğunuzda şarj edebilmesi için yeni şarj ünitesi sunmaya hazırlanıyor. Yeni cihazın 25 Şubat’ta Galaxy S9’la birlikte duyurulması bekleniyor.

2018’e girmemize rağmen hala kablosuz şarj teknolojisi konusunda çok eksik kalabiliyoruz. Bunun için çalışmalar yürüten ve Galaxy S9’la birlikte yeni bir şarj ünitesi sunacak Samsung’un kablosuz şarj ünitesi ortaya çıktı. Son yıllarda aksesuarlarını amiral gemileri ile birlikte tanıtan Samsung, bu aksesuarları kullanmak için son model akıllı telefonlarını satın aldırmaya çalışıyor. Bu zamana kadar ortaya çıkan telefon aksesuarlarıyla bunu tam anlamıyla başaramayan şirket, Galaxy S9 ile birlikte çıkaracağı yeni kablosuz şarj ünitesiyle bu donanımını birkaç güncel telefonuna yayacak.

Siyah ve beyaz renklerde satışa sunulması beklenen yeni kablosuz şarj üniteleri, daha önceki kablosuz hızlı şarj cihazlarıyla aynı olacak şekilde 15 watt teorik kapasiteye göre üretilmiş.

Galaxy S9 Dışındaki Samsung Cihazları da Kullanacak

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ dışında Galaxy S8, Note 8 gibi geçen senenin akıllı telefonlarına da yeni kablosuz şarj üniteleriyle şarj etme imkanı sunacak. Geçen sene tanıtılan kablosuz şarj cihazından ne gibi farkları olduğu şu anda bilinmese de, 25 Şubat’ta Barselona’da düzenlenecek Galaxy S9 lansmanında kafalardaki tüm sorular giderilecek.

Kablosuz Şarjlar Geleceğimiz mi?

Samsung, Apple veya başka bir firma olması önemli değil. Şu anda piyasaya sunulan kablosuz şarjların hepsi, aslında kabloya ihtiyaç duyan ve pek de işlevsel yanı bulunmayan donanımlar. Kablolu şarj cihazlarından tek farkı, telefonu üzerinde koyduğumuz an şarj etmesi. Açık konuşmak gerekirse, kablolu şarjlarda telefon şarj olurken işlerimize devam etme gibi bir şansımız da bulunuyor. Kablosuz şarj teknolojisi geleceğimiz mi bilmiyorum, ancak günümüzde bu isimle satılmaya çalışılan cihazların bir kandırmaca olduğunu düşünüyorum. İleride, telefon odada bulunduğu an şarj etmeye başlayacak özel donanımlar çıktığında kablosuz şarjın gerçekten hayatımıza giriş yaptığını varsayabiliriz. Bu şarj ünitelerini elbette sevebilirsiniz, ancak bunlara "kablosuz" demek bana biraz aldatmaca gibi geliyor.