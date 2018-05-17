Samsung'un Galaxy S9'u iPhone 6 İle Kıyasladığı Reklam Filmi

Samsung, Galaxy S9 için çektiği yeni reklam filmini yayınladı. iPhone 6 kullanan bir kadın üzerinden ilerleyen reklam filmi, Samsung'un son amiral gemisini iPhone 6 ile yarıştırması sebebi ile eleştiri almaya başladı.

Samsung ile Apple arasındaki rekabet şimdiye kadar pek çok eğlenceli reklam filmine ve renkli olayların yaşanmasına sebep oldu. Birbirlerine sataşmayı ve bu tatlı rekabeti seven iki firma, her zaman içn bu sektörün en büyük iki rakibi olacak gibi görünüyor. Ancak Samsung'un yayınladığı Galaxy S9 reklam filmi, izleyenler tarafından oldukça tatsız bulundu çünkü Samsung en yeni cihazını iPhone 6 ile kıyaslıyordu.

Reklam filmi boyunca iPhone 6 kullanan bir kadının telefonun yavaşlığı sebebi ile yaşadığı aksaklıklar gösteriliyor. Telefonu yüzünden sürekli problem yaşayan kadın, bir yandan da etrafında hep mutlu görünen S9 kullanıcıları görüyor. Telefonunun düzelmesi umuduyla bir Apple Store'a giden kadın, burada da beklediği hizmeti göremiyor.

Store'dan çıktığında ise iPhone X'un çentikli tasarımına bir gönderme olan komik saç kesimli bir adamla karşılaşan kadın, sonrasında telefonunu değiştiriyor ve aldığı telefonun Galaxy S9 olduğu görülüyor. Aslında reklam filmi eğlenceli, ancak 2014 senesinde çıkan bir telefonu 2018'de çıkmış en yeni telefonlardan biri ile karşılaştırrmak çok da doğru değil gibi görünüyor.