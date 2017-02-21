Samsung'un İtibarı, Galaxy Note 7 Gibi Yandı!

Dünyaca ünlü Harris Poll şirketinin yaptığı araştırmaya göre Samsung'un Amerika'daki itibarı, Galaxy Note 7 faciasının etkisiyle inanılmaz derecede geriledi.

Samsung'un Galaxy Note 7 ateş aldıkça, şirketin şöhreti de alevler altında kaldı.

Sektör araştırmacısı Harris Poll'un, dün yaptığı açıklamada, Koreli teknoloji devinin yıllık ABD İtibar Bilgisi Raporunda 49. sırada yer aldığını ifade etti. Geçen sene Samsung, ABD'de 7.sırada yer almıştı.

Eriyip giden itibarın en büyük sebebi Galaxy Note 7 faciası. Söz konusu telefonlar piyasadan toplatıldı ve olur da cihazlardan biri elinizde kaldıysa, onunla Amerika'daki havayolllarına girmeniz mümkün değil. Hatta yakın zamanda bir uçak, içinde Samsung Galaxy Note 7 olduğu gerekçesiyle uçuşunu iptal etti. Neyse ki Galaxy Note 7 varlığının bir eşek şakası olduğu ortaya çıktı.

Samsung temsilcileri, Harris Poll'dan gelen açıklama talebine şimdilik yanıt vermedi.

Amazon, bu yılda listede zirvede yer aldı. Diğer teknoloji şirketleri Apple beşinci, Google sekizinci ve Tesla dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Söz konusu rapor 30.000'den fazla yetişkin üyenin katıldığı bir çevrimiçi ankete dayanıyor. Kriterler arasında sosyal sorumluluk, müşteri şikayetleri, ürün ve hizmetler, vizyon ve liderlik, mali performans ve iş yeri ortamı olmak üzere altı bölüm bulunuyor.