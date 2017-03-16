Samsung’un S-Pen’li Yeni Tableti Galaxy Tab S3’ün Fiyatı Açıklandı

Samsung’un iPad Pro’ya rakip olarak duyurduğu tableti Galaxy Tab S3’ün çıkış tarihi ve satış fiyatı duyuruldu.

Hatırlayacağınız üzere Samsung, Mobil Dünya Kongresi 2017 kapsamında düzenlediği basın toplantısında iki yeni tableti Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book’u duyurmuştu. Dururunun üzerinden pek de zaman geçmeden güçlü özellikleriyle dikkat çeken iPad Pro rakibi Galaxy Tab S3’ün satışa çıkacağı tarih ve fiyatı ortaya çıktı.

Android Centeral’ın haberine göre Samsung Galaxy Tab S3, 17 Mart 2017 tarihinde Avrupa’da ön siparişe açılacak ve 24 Mart tarihinde mağazalardaki yerini alacak. Tabletin satış fiyatı ise 599 dolar olacak.

Galaxy Tab S3 Türkiye’ye gelecek mi?

Konuyla ilgili henüz net bir bilgi yok ancak hem Galaxy Tab S hem de Galaxy Tab S2 modelleri ülkemizde satışa sunulmuştu. Buna bağlı olarak yeni Galaxy Tab S3’ün de ülkemizde satışa çıkacağını ancak 2500TL üstünde bir fiyata sahip olacağını tahmin ediyoruz.

Aynı zamanda tabletin detaylı özelliklerine şuradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.