Samsung 2017 yılının dördüncü çeyreğinde 14 milyar dolar kar elde ederek, bir önceki yıla oranla %68.8 büyüme gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak tahminlerin doğru olduğu ortaya çıkarsa 2017 yılı Samsung’un en yüksek kar elde ettiği yıl olacak. Yıl boyunca Samsung tarafından elde edilen net karın 46 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor. Karşılaştırma yapmanız için şirketin 2016 yılında 27 milyar dolar ciro elde ettiğini söyleyebilirim ve yıl geneline bakıldığında %41’lik büyüme oldukça büyük bir oran.

Samsung bu yıl Galaxy S8 ve Note 8 gibi amiral gemisi satışlarından oldukça iyi bir gelir elde etti. Ancak finansal açıdan başarılı sonuçlara ulaşmasının nedeni yıl toplamında 32 milyar dolar kazanç sağladığı yonga setleri. Samsung, sadece yonga setlerinden tüm işletme karının %60’ından fazlasını sağladı. DRAM ve NAND yonga setlerinin 2017’de oldukça yüksek talep görmesi, Samsung’un rekor kıran bir yıl yaşamasını sağladı.

Firma akıllı telefonlarıyla gündemde olsa da, gelirinin büyük bir kısmını yonga setlerinden elde ettiği düşünülürse ilerleyen dönemde yatırımlarını tekrar gözden geçirebilir. Belki de Samsung gelecekte ürettiği yonga setleriyle daha fazla gündeme gelebilir. Peki, sizce Samsung 2018’de bu başarısını devam ettirebilecek mi?