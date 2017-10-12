Tersine mühendislik, aslında tarihsel süreçte Sanayi Devrimi'nden bu yana hayatımızda olan bir terim. O dönemlerde açığa çıkan üretim fazlasını pazarlamaya çalışan firmalar, tüketicinin zihnini hedef alırlarken, insanları etkilemekte başarısız olanlar dibi boyluyordu ve hala öyle.

Tersine mühendislik, dünya ticaret tarihinin cin gözlü firmaları ve devletleri tarafından uygulanmaya başladı. Başarılı firmaların yok satan ürünleri, başarısız firmalara örnek teşkil etmeye başladı. Arabalar, uçaklar ve daha nice mühendislik harikaları, başarısız olan firmalarca paramparça edildiler ve farklı markalar adına tekrar uyarlandılar. Devam eden yıllarda Çin, küresel ekonomide söz söylemeden önce tersine mühendislik ürünleriyle dünyayı kasıp kavurdu. Hayatımıza “Çin malı” dediğimiz çakma ürünler girdi ve çekik gözlü dostlarımız, tersine mühendislik sayesinde bugün en kaliteli üretim sanayilerinin kurulduğu ülke oldu.

Günümüzdeki tersine mühendislik uygulamaları çağa uyum sağladı. Sadece araba ve cep telefonları gibi somut ürünlerde değil, soyut olan yazılım sektörüne de girdi. Bunun en net ve bilinen örneklerinden birisi, hızla marka haline gelen Snapchat’in Facebook tarafından kopyalanması. Bünyesinde bulundurduğu mobil uygulamalar olan Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp’a getirdiği Hikayeler özelliği ile sosyal medya devi, Snapchat’i büyük zarara soktu.

Yazılım dünyasında tersine mühendislik uygulamaları, bir uygulamanın oluşturulması için gereken kodların, programlama dili ne olursa olsun deşifre edilmesi mantığına dayanır.

Tersine mühendilik yapan uzmanlar, elde ettikleri kod bilgilerini kendi programlarına aktarırlar ve ufak değişikler sayesinde telif hakkı bile ödemezler. Ayrıca tersine mühendislik, bir firmanın kendi uygulamasındaki hatalı yerleri ortaya çıkarması için de önemli bir rol oynar. Diğer yandan amatör girişimciler, uygulamaların hangi mantıkla hazırlandıklarını anlayarak faydalı fikirler elde edebilirler.

Tıpkı Sanayi Devrimi'nden sonraki genç küresel ekonomide olduğu gibi bugün de tersine mühendislik uygulamaları sayesinde sektöre yön verilebiliyor. Pek çok yazılım şirketi ve dev firmalar sırf bu yüzden uygulamalarını geliştirmek için açık kaynak olarak sunmadıkları programlama dilleri geliştiriyorlar. Microsoft’un şu günlerde yeni bir programlama dili geliştirmesi bu yüzden tesadüf değil.

Büyük ihtimalle uzun yıllar, tersine mühendislik uygulamalarına karşı hukuki önlemler almak zor olacak ve birilerinin fikirleri başkalarını zengin yapmaya devam edecek.