SanDisk'in Yeni SD Kartları Aşırı Sıcaklıklara Dayanabilecek

SanDisk'in endüstüriyel kullanım amacıyla kullanıma sunduğu yeni SD kartları, -40 derece ile 85 derece arasında değişen sıcaklıklara dayanabiliyor!

Western Digital'in hafıza kartı markası SanDisk araçlarda ve endüstüriyel şartlarda kullanılmak üzere 4 yeni SD kart modeli üretti. SanDisk'in yeni SD kartları şimdiye kadar benzeri görülmemiş biçimde çok düşük soğuklara ve çok ekstrem sıcaklıklara dayanabiliyor. Özellikle de daha sert koşullarda görüntü kaydederken verilerinizde problem olmamasını sağlayacak bu kartlar, SD kart algısını değiştirecek gibi.

SanDisk'in bu yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanabilen kartları ise, arabalar ve drone'larda kullanılmak üzere tasarlanan "Automotive SD" modelleri ve endüstüriyel kullanımlar için tasarlanmış "Industrial" serisi Industrial SD, Industrial microSD ve Industrial XI modelleri olacak. -40 santigrat derece ile 85 santigrat derece arası sıcaklıklarda gayet iyi bir performans ile çalışabilecek bu kartlar, ayrıca "class 10" olarak klasmanlandırılmış durumda.

Saniyede 80 mb ile 50 mb arası bir yazma hızına sahip olacak bu SD kart modellerinin şimdilik fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ancak bu ayın sonuna kadar çıkması planlanan SD kart modellerinin, özellikle de daha sıkıntılı şartlarda bu hafıza kartlarını kullanacak profesyonel kullanıcılar için biçilmiş kaftan olacağını düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? SanDisk'in yeni SD kartlarını beğendiniz mi?