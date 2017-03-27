Urfalı Güvenlik Görevlisi, ‘Sinyal Kesen Ayakkabı’ Üretti!

Şanlıurfa’da güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Boz, kullanan kişinin yerini de tespit edebilen sinyal kesici bir ayakkabı üretti.

Devlet büyüklerinin terör bölgelerine yaptığı ziyaretlerden esinlenen Şanlıurfalı Halil İbrahim Boz, kullanan kişinin konum bilgilerini belirleyen, içerisinde GPS ve sinyal kesici özelliği bulunan bir ayakkabı tasarladı. Ayrıca masaj, soğutma ve ısıtma sistemi de bulunan ayakkabı, kullanıcının bulunduğu konumu bilgisayara aktarabiliyor ve bombalı saldırılara karşı sinyal kesici görevi görüyor. Jammer 2023 adını verdiği ayakkabıyı 8 ayda 500 TL’ye mal ederek üreten Boz, ayakkabının seri şekilde üretilmesi için destek talebinde bulundu.

Bunun dışında daha önce mayın taramasında kullanılan dedektörlü bir bot ürettiğini de söyleyen Boz, projesine sahip çıkılmasını isteyerek şunları söyledi:

"25 yıldır kendimi savunma sanayisini yönelik yeni buluş ve icatlara adadım. Daha önceden 10 değişik proje tasarladım. Şimdi devlet büyüklerimizin korunmasına yönelik birçok özelliğe sahip yeni bir ayakkabı projesini geliştirdim. 'Jammer 2023' modeli ismini verdiğim ayakkabıda herhangi bir saldırıya karşı yüzde 50 koruma veriyor. Tasarladığım ayakkabıda soğutma, ısıtma, masaj, sinyal kesici jammer özellikleri bulunuyor. Bürokratlar, milletvekilleri, üst düzey devlet yöneticileri için tasarlanmış bir projedir. Oldukça mükemmel bir teknolojiye sahip olan bu ayakkabı devlet büyüklerimizin korunmasına yönelik olarak tasarladım. Bu proje üzerinde 8 aylık bir çalışma yaptım. Bu projeye devlet büyüklerimizin sahip çıkmasını istiyorum. Bu ayakkabı 500 liraya mal oldu. Bunu giyen yüzde 50 koruma altında oluyor."