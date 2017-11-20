Valkyria Chronicles 4 Önümüzdeki Yıl Piyasaya Sürülecek!

Sega, gerçekleştirdiği resmi bir açıklama ile Valkyria Chronicles 4'ün önümüzdeki yıl PS4, Xbox ve Nintendo Switch için piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Valkyria Chronicles, 2008 yılında PS3 için piyasaya sürüldüğünde kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmiş ve başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Valkyria Chronicles II ise 2010 yılında PSP’ye özel olarak tanıtılmıştı. 2011 yılında Valkyria Chronicles III yine PSP’ye özel olarak piyasaya sürülmüş ve İngilizce dil desteği dahi eklenmemişti.

Neyse ki şirket, yeni bir Valkyria Chronicles oyunu bekleyenler için müjdeyi verdi. Valkyria Chronicles 4, 2018 yılında hem PS4 hem Xbox One hem de Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Üstelik oyun resmi olarak Avrupa ve Amerika’da da satışa sunulacak.

Sega’nın açıklamasına göre serinin yeni oyunu, diğer Valkyria Chronicles’lar ile aynı zaman aralığında geçecek fakat karakterlerin rolleri yeniden ele alınacak. Oyuncular ateşli genç komutan Claude Wallace, ağır silah uzmanı Riley Miller, asabi Darcsen Raz, usta keskin nişancı Kai Schulen ve daha fazlası ile birlikte savaşın tüm acı gerçeklerini yaşayacaklar.

Sega, daha önce Tekken ve Final Fantasy gibi oyunların da müziklerini yapmış olan efsanevi besteci Hitoshi Sakimoto’nun Valkyria Chronicles 4 ile oyunculara savaş atmosferini en iyi şekilde yaşatacağını söyledi. Oyuncular, son derece kaliteli müzikler ile Squad E’nin sıkı dostluğunu savaş alanında hayatta tutmak için çabalayacaklar.