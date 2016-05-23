Söylentilere göre Galatasaraylı futbolu Selçuk İnan, elektronik devi Samsung’a isim hakkının ihlal edilmesi sebebiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Samsung ve mahkeme kelimelerini bir arada gördüğümüzde, aklımıza hemen Apple gelir. Bu iki şirket arasındaki patent ihlali davaları artık o kadar sıklaşmaya başladı ki ABD ve Çin’deki hakimler, bu davalardan artık çok sıkılmışlar(şaka değil, gerçekten böyle). Samsung’un karşısında bu sefer Apple değil, Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan var.

Goal.com'un haberine göre Selçuk İnan’ın avukatı Rezan Epözdemir, Samsung’un bu yıl çıkardığı modellerden Galaxy S8’deki S8 ibaresinin Türkiye’deki isim hakkının Selçuk İnan’a ait olduğunu, bu sebeple de şirkete ‘marka ihlali’ sebebiyle dava açılacağını açıkladı. Selçuk İnan’ın Instagram’daki kullanıcı adı da s8.

Aklımıza takılan konu ise Galaxy S8’in tanıtılmasının üzerinden 6 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen dava neden şimdi açılacak. Belki gerekli prosedürler ancak yerine getirilmiştir, belki de davanın altyapısı için çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak nurtopu gibi bir marka ihlali davasıyla daha karşı karşıya kalmamıza çok az kaldı.

Selçuk İnan'ın aldığı patent

Selçuk İnan ve avukatı Rezan Epözdemir’den resmi bir açıklama gelirse sizleri en kısa sürede bilgilendireceğiz.