Selçuk İnan: Tüm Samsung Galaxy S8’ler İmha Edilsin!

S8 kısaltmasının kendi adına tescilli olduğunu iddia eden Selçuk İnan, elektronik devini mahkemeye vererek, 100.000 TL manevi tazminat talebinde bulundu.

Galatasaray’da oynayan Selçuk İnan, Ronaldo’nun ‘CR7’ ile tanınması gibi kendisinin de S8 markasıyla tanındığını, isminin tescilli olduğunu belirterek Samsung’a dava açtı ve S8 marka telefonların imha edilmeleri talebinde bulundu.

İnan, S8’in Türkiye’deki isim haklarından rahatsız oldu. Akşam gazetesinin haberine göre sosyal medya ismini de kanıt gösteren İnan, Güney Kore’li elektronik devi Samsung’a dava açtı.

100.000 liralık manevi tazminat talebi

İnan’ın avukatı, “Davalı, müvekkilim adına tescilli olan markasını ayırt edilemeyecek kadar bir benzerini kullanmaktan çekinmemiştir. Müvekkilimin tescilden doğan hakları açıkça ihlal edilmektedir. Öncelikli olarak ihtiyati tedbir k ararı verilmek suretiyle davalının ‘S8’ ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da bu ürünlerin imhasına karar verilmesini istiyoruz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 lirası maddi, 100.000 lirası manevi olmak üzere 110.000 lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

Galatasaray’ın kaptanı olan İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma’nın ‘Q7’, Burak Yılmaz’ın ‘BY17’ ve Cristiano Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi kendisi de 4 yıl kadar önce ‘S8’ markasını ‘ilk harf ve resmi kombinasyonu’ biçiminde TPE’den tescil ettirmişti. Samsung firması ise geçtiğimiz yıl ‘S8’ modelini piyasaya sürdü. İnan, ‘S8’ markası ve isim hakkının kendisine ait olduğunu belirterek, Samsung’a 8 Haziran 2017’de noterden bir ihtarname göndermiş ve telefonun kullanımının durdurulmasını istemiş. Fakat Samsung bu ihtarnameye cevap vermemişti.