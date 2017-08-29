Genç kitlenin sevdiği sanatçılardan Selena Gomez’in milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı hacklendi ve ardından çok konuşulacak paylaşımlar yapıldı.

123 milyon takipçi sayısıyla Instagram’ın bu alanda zirvesinde yer alan Selena Gomez’in hesabı hacklendi. Ardından yapılan paylaşımlar ise hala sosyal medyanın gündeminde.

Bir zamanlar sevgili olduğu Justin Bieber’in çıplak fotoğraflarının yayınlanmasının ardından hesabını hızlıca geri alan Selena Gomez, fotoğrafları da kaldırdı. Gomez’in hesabını bildirimleri açık olacak şekilde takip eden binlerce kişi, Justin Bieber’in 2015 yılından kalma sansürsüz fotoğraflarından bir tanesinin paylaşıldığını görünce elbette çok şaşırdılar. Bazıları bunu eğlenceli ve komik bulsalar da bazı kimseler, mahremiyetin işgal edilmesine karşı tepki gösterdiler.

Birisi Selena Gomez'in Instagram hesabını hacklemiş. Bu çok saygısızca! İnsanlar artık büyümeliler. Lütfen onu yalnız bırakın.

HAHAHA birisi Selena Gomez'in hesabını hacklemiş ve Justin'in çıplak fotoğraflarını paylaşmış.

Şu sıralar hesapların başkaları tarafından ele geçirilmesi konusunda çok sık haber duyar olduk. Acaba bunun önüne geçilmesi konusunda sıra dışı bir çözüm mü bulunmalı artık?