Senaryo Metinlerini Filme Çeviren Yapay Zeka Üretildi

Yeni geliştirilen yapay zeka algoritması, senaryo yazılarından faydalanarak kısa videolar üretiyor. Ayrıca karakterlerin neye benzemesi gerektiğiyle ilgili fotoğrafları da dikkate alıyor.

Her geçen gün yapay zeka yazılımları konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu yazılımlarla çalışan firmalar genellikle fotoğraf tanımlama ve düzeltme gibi şeyler üzerine yoğunlaşıyor. Ancak geliştirilen yeni yapay zeka diğerlerinden biraz daha farklı, çünkü senaryo yazılarından video üretiyorlar.

Öncelikle bahsetmek gerekirse video ve fotoğraf arasında çok büyük bir fark yok. Videolar arka arkaya koyulmuş fotoğraflardan oluştuğu için aralarında sadece format ve yazılım gibi ufak farklar bulunuyor. Temel mantıkta diğer yapay zeka yazılımlarından çok farklı olmasa da, verdiği ürün ve ileride sinema dünyasına katacakları düşünülürse yeni yapay zeka büyük bir gelecek vadediyor.

Araştırmacılar geliştirdikleri yapay zeka algoritmasının henüz ilk aşamalarda olduğu için kimsenin büyük bir beklenti içerisine girmemesi gerektiğine değindi. Sonuçta yapay zeka algoritmaları öğrenme ve gelişme becerilerine sahipler, bu nedenle istenen kaliteye ulaşması için belki milyonlarca senaryodan video üretmesi gerekecek. Ancak sonuçta başarılı olursa belki de geleceğin oscar adayı filmleri yapay zekalar tarafından üretilebilir.

Bunun yanı sıra karakterlerin fotoğraflarını yada çizimlerini yapay zekaya gösterildiğinde videolarda istediğiniz karakterleri kullanabiliyorsunuz. Olurda ileride bu tarz videolar üretirseniz telif kurallarını dikkatlice okumanızı öneririm. Son olarak videonun yanı sıra karakterler yüklendiğinde senaryo yazılımı yazan yapay zekalarda bulunuyor. Hatta ilerleyen günlerde yapay zeka tarafından yazılmış bir Hollywood filmi çekilmesi de gündemde. Buradan anlayacağınız üzere yapay zekaların tüm film sektörünü ele geçirme potansiyeli bulunuyor.