Her 7 Kişiden 1'ine Sevgili Bulan Arkadaşlık Uygulamarı

İngiltere’de yapılan ankete göre 17 milyon bekar insanın %14’üne sevgili bulmasını sağlayan arkadaşlık uygulamarından 5’ini 14 Şubat öncesi sizlere sunuyoruz.

Sevgililer Günü’ne önümüzde sadece 2 gün kaldı. Ancak bu noktada bir kesim “Ya ben şimdi hangi hediyeyi alacağım?” diye düşünürken bir diğer kesim ise “Sevgili ne demek ya?” düşüncesiyle yine 14 Şubat’ı yalnız geçirmek noktasında üzülüyor. Fakat günümüzde artan sosyal ağlar ve uygulamar sayesinde arkadaşlık uygulamaları ile sevgili bulanlar hatta evlenenler bile var. Bu noktada İngiltere’de yapılan anketlere göre 17 milyon bekar insanın %14’ü aradığı kişiyi bulma noktasında arkadaşlık uygulamarından faydalanmış. Bu da her 7 kişiden birinin sevgilisini bu uygulamalar üzerinden bulduğunu gösteriyor.

E biz de günümüz sosyal dünyanın önemli arkadaş bulma kriterleri arasına giren arkadaşlık uygulamarından hem bildiğiniz hem de pek bilinmeyen 5 uygulama ile 14 Şubat’a acil arkadaş çözümü sunabilecek uygulamarı listeliyoruz.

Lafı fazla uzatmadan listemize geçiş yapalım;

1- Fatch

Son dönemin dikkat çeken uygulamarından olan Fatch, bilinen uygulamaların aksine sizin profilinizi ziyaret edenleri ve beğenenleri de görebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Hatta eşleşme olmadan mesaj atabilme özelliği dahi olan Fatch, Tinder ve Happn’de olmayan geliştirmeler ile ilerleyen zamanlarda favori arkadaş bulma uygulamalarından biri olmaya aday. Şu anda sadece Android platformuna özel olan Fatch'in yakında iOS'e geleceğini de tahmin ediyoruz. (Android)

2- Hot or Not

Happn ve Tinder karması diyebileceğimiz bir uygulama olan Hot or Not, hem yakındaki kişileri gösterirken aynı zamanda bir noktada tesadüfen karşılaştığınız kişileri de gösterebiliyor. Böylece bir mekanda görüp beğendiğiniz kişiyi bulmayı kolaylaştırabilen Hot or Not, en popüler arkadaşlık uygulamarından biri olarak dikkat çekiyor. (Android - iOS)

3- Happn

GPS sistemi üzerinden çalışan Happn, gittiğiniz yollardan geçmiş kişileri size göstererek hem bulunduğunuz bölgede yaşayan kişileri göstererek büyük ihtimalle ortak zevkleriniz olan, aynı yerleri gezmeyi seven kişileri eşleştirebiliyor. Ayrıca ortak ilgi alanı özelliğiyle zevklerinizi de az çok görebileceğiniz Happn için konum bazlı olan en popüler arkadaşlık uygulaması diyebiliriz. (Android - iOS)

4- Badoo

100.000.000’dan fazla indirmeyle en popüler arkadaşlık uygulamarından biri olan Badoo’da milyonlarca insanın mutlaka bir profili olmasıyla önemli bir yere sahip. Yine yukarıdaki örnekleri gibi yakın çevrende bulunan kişileri, tesadüfen karşılaşmış olduğunuz kişileri de gösterebilen Badoo, hem kişinin o sırada bulunduğu konumu hem de kaç kere karşılaşmış olduğunuzu gösterebiliyor. (Android - iOS)

5- Tinder

Ve geldik bu işin erbabı haline gelen uygulamaya. Arkadaşlık uygulaması denildiğinde ilk akla gelen Tinder, belirlediğiniz uzaklıktaki kişileri gösterirken aynı zamanda Facebook üzerindeki ortak zevklerinizi, Spotify üzerinden de sevdiği şarkıları gösterebiliyor. Aynı zamanda Instagram profilini de bağlayarak Tinder’da bulunan fotoğraflardan daha fazlasını görebileceğiniz Tinder’dan eşleşerek evlenen, uzun ilişki içinde olan çiftleri görmeniz kuvvetle muhtemel. (Android - iOS)

Sonuç olarak yukarıda 5 farklı ve benzer uygulama ile 14 Şubat’a yalnız girmek yerine bir flörtünüz olmasını sağlayabilecek uygulamaları listeledik. Bunlar dışında birçok arkadaşlık uygulaması olsa da gerek kullanım sayısı olarak gerekse güvenilirlik konusunda bizlerin dikkatini çeken uygulamaları bunlar. Sizin de başka keşfettiğiniz favori uygulamarınız varsa aşağıdaki yorumlar bölümünden tavsiye edebilirsiniz.