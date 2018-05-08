Çift arka kamera teknolojisini tamamen farklı kullanan Sharp, yeni amiral gemisi AQUOS R2'nin arkasına biri video biri fotoğraf odaklı olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı kamera yerleştirdi.

Her ne kadar Samsung, Apple kadar popüler olmasa da Sharp, akıllı telefonlar daima özgün tasarıma ve şık bir duruşa sahip olmuştur. Şirketin AQUOS R serisini devam ettirdiği AQUOS R2 de bu özellikleri fazlasıyla üzerinde taşıyor.

19:9 oranında 6 inçlik bir ekrana sahip olan Sharp AQUOS R2, ekranın üzerinde yalnızca ahize ve ön kameranın bulunduğu küçük bir çentiğe sahip. WHQD+ çözünürlüğündeki ekran, yüksek ekran yenileme hızına sahip olan IGZO IPS panel içeriyor.

Sharp AQUOS R2’nin asıl dikkat çeken özelliği ise çift arka kamerası. Bu kameralardan 22.6MP çözünürlüğünde olanı yalnızca fotoğraf çekimlerine odaklanırken 16.3MP çözünürlüğündeki ikinci kamera, ultra geniş açıda 4K video kaydını destekliyor.

Sharp AQUOS R2 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 845

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç 19:9 WHQD+ (1440 x 3040 piksel) IGZO IPS

Arka Kamera: 16.3MP, 135 derece geniş açıda 4K video desteği + 22.6MP

Ön Kamera: 16.3MP

Batarya: 3130 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Henüz fiyatı açıklanmayan Sharp AQUOS R2, dayanıklılığının göstergesi olarak IPX5/IPX8/IP6X sertifikalarına sahipken, üstün multimedya deneyimi için de Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğine sahip.