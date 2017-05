Ege Üniversitesi siber güvenlik üzerine mükemmel bir konferansa ev sahipliği yapacak. 13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinliğin detaylarından bahsettik.

Uluslararası bilişim örgütlerinin başında gelen IEEE’nin Ege Üniversitesi temsilciliğini üstlenen IEEE EGE Topluluğu, 13 Mayıs 2017’de siber güvenliği masaya yatırıyor.

Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe gelişmekte olan siber güvenlik alanına ilişkin gerçekleştirilecek etkinlik, artan güvenlik endişeleri ve bu alanda gelişen son teknolojik önlemlerin konuşulacağı önemli bir konferans.

Ege Üniversity Computer Society adıyla IEEE’nin Ege Üniversitesi temsilcileri olan öğrenci topluluğunun düzenli olarak her yıl gerçekleştirdiği etkinlik, ülkemizde düzenlenen en kapsamlı konferanslardan. Grubun CyberEge’17 açıklaması ise şu şekilde:

Günümüzde kişilerin, kurumların ve devletlerin internete bağımlılığı giderek artmaktadır. Fatura ödemlerinden bankacılık işlemlerine, iletişimden ulaşıma kadar pek çok alanda internetin aktif olarak kullanıldığı bir sistem oluşmaktadır. Ancak her yeni sistemde olduğu gibi bu sistemlerde de güvenlik zafiyetleri bulunuyor. Böylelikle ulusal güvenliği ilgilendiren önemli bir konu olarak siber güvenlik karşımıza çıkıyor. Siber güvenlik alanında gerek sektörde gerekse eğitim kurumlarına büyük görevler düşüyor.

IEEE Nedir? Türkiye’de IEEE:

Institute of Engineers and Everyone Else ya da kısacası IEEE; elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda, mühendislik teori ve uygulamalarının gelişimi için çalışan, kar amacı olmayan, dünyanın önde gelen teknik organizasyonudur. 1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarınca temelleri atılmıştır.

Türkiye, IEEE’nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını kapsayan 8. bölgesinde yer almaktadır. 8. bölgede toplam 48.000 kişi IEEE üyesidir. Türkiye'de ise 1200'ü öğrenci olmak üzere yaklaşık 2000 üye bulunmaktadır. Ülkemizde 47 üniversitede IEEE Öğrenci Kolu aktif olarak bulunmaktadır.

Konferansa kayıt yaptırmak için www.cyberege.com adresine gidebilir ve daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Webtekno olarak sponsoru olduğumuz bu muhteşem konferansı düzenleyen öğrenci arkadaşlarımıza başarılar ve katılımcılılara verimli saatler dileriz.