Sıkı Durun: Jetgiller, Efsane bir Yönetmenle Geri Dönüyor

60’lı yıllardan 90’lı yıllara kadar bir televizyon efsanesi olan ve yetişkin çocuk demeden herkesi ekrana kilitleyen çizgi dizi serisi Jetgiller’in yeniden geliştirildiğine yönelik ilk açıklama geldi.

Şu anda 20’li yaşlarında olan kuşakla ebeveynleri arasında bir köprü olan Jetgiller, uzunca bir süre tüm dünyada beğeniyle izlenen çizgi diziydi. Gelecekteki hayatı, aile yaşamını ve gelişen teknolojiyi bilim kurgu tadındaki evreninde işleyen dizi, unutulmazlar arasında yer almıştı.

George Jetson ve ailesinin birbirinden eğlenceli hikayesi açıklamalara göre geri dönüyor. Ünlü film yapım şirketi Warner Bros ile, Geleceğe Dönüş serisinin efsane yönetmeni Robert Zemeckis'in yeni nesil Jetgiller için kolları sıvadıkları söyleniyor.

Yeni nesil Jetgiller hakkında şu an daha net bilgilere ulaşılamıyor. Nitekim bu iddialar üzerine resmi bir açıklama gelmesi muhtemel. Ayrıca günümüzün kült çizgi dizilerinden Family Guy’ın yapımcılarının da sürece dahil olma ihtimalleri bulunuyor.

Televizyonun 60'lardan beri ne kadar değiştiği göze alındığında, bu defa bambaşka bir Jetgiller ile karşılaşmamız muhtemel. Çünkü dizinin ilk çıktığı yıllarda uzak gelecek olarak gösterdiği günlere çok yakınız. Bu açıdan bakınca, yeni nesil Jetgiller’i izlemenin farklı bir deneyim olacağını söylebiliriz.