Sıkı Durun: Joker'in Solo Filmi Geliyor!

Tüm zamanların en çok sevilen kötü kahramanı olan Joker, sonunda bu başarısını kendisine ait solo bir filmle taçlandıracak.

Sinema evreninde yer alan karakterler arasında tüm zamanların en kötü karakterlerinden birisi olarak gösterilen “Joker” için solo bir film geleceği açıklandı. Ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstleneceği solo filmde War Dogs, Felekten Bir Gece gibi filmlerle ünlenen Todd Philips yönetmen koltuğunda oturacak.

DC Sinematik Evreninden bağımsız bir proje olacak film, henüz adı açıklanmayan DC departmanının elinden çıkacak. Bu departmanın Joker filmi gibi normal sinematik evreninden bağımsız solo filmler yapacağı biliniyor. Joker’in küçüklükten günümüze gelene kadar yaşadığı ve onu bu kişiliğe sokan nedenlerinin anlatılmasını beklediğimiz filmde, en son Suicide Squad’da gördüğümüz Joker’i canlandıran Jared Leto oynamayacak. Leto yerine farklı bir oyuncunun tercih edilmesi beklenen solo filmin diğer evrenden farklı olmasından dolayı aynı oyuncuyla devam edilmeyeceği düşünülüyor.

Suicide Squad 2 ve diğer DC evreni filmlerinde yine Jared Leto’ya ait olacak Joker, solo filmlerde çizgi romanlarda yer alan farklı hikayeleri anlatacak.

Joker filminin senaryosu şu an için hazır değil, ancak senarist koltuğunda Todd Philips ve Scott Silver’ın olacağı açıklandı. Filmin hazırlık aşaması göz önüne alındığında 2019’dan önce somut bir şeyler görmeyi beklemiyorum. Yine de 90’larda Jack Nicholson ve 2008’de unutulmaz performansı ile Heath Ledger’in oyunculuğunun ardından herkesin sevgilisi haline gelen Joker karakterine ait solo bir filmin olması çok sevindirici.