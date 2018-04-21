Ciddi bir iflasın eşiğinde olan Bimeks, 2017 yılında yüzlerce mağazasını kapattı. 2017 yılı bilançosu yayınlanan şirketin durumu hiç iyi görünmüyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında tahvil sahipleri tarafından iflas davası açılan Bimeks'in 2017 faaliyet raporu açıklandı. Birkaç yıldır ciddi bir kriz geçiren Bimeks'in durumu hiç iyi görünmüyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde yayınlanan rapora göre Bimeks, 2017 yılında tam 376 milyon lira zarar etti. 2016 yılında da 147 milyon lira zarar eden şirketin faaliyet zararı ise 279 milyon lira seviyesinde. 1990 yılından beri aktif olarak satış yapan Bimeks'in satışları ise son yılda %80 gerileyerek 240 milyon liraya kadar düşmüş durumda.

Mağaza ve Çalışan Sayıları Ne Durumda?

2016 yılında 130 mağazası bulunan Bimeks'in mağaza sayısı 31 Aralık 2017 itibariyle 32'ye düşmüş durumda. 2017 yılının başında 896 çalışanı bulunan şirket, bir yılda çalışan sayısını 62'ye düşürdü. Yayınlanan faaliyet raporunda işten çıkarmalar, mağaza kapatmaları ve tedarikçilere olan borçların ödenmemesi sebebiyle şirkete birçok sayıda dava açıldığı ve icra takibi başlatıldığı belirtildi.

Bimeks'in Ne Kadar Borcu Var?

Bağımsız bir denetim firması tarafından paylaşılan rapora göre, Bimeks'in 31 Aralık 2017 itibariyle toplam kredi borcu 350 milyon lira. Bu tutara ek olarak 104 milyon lira tahvil ihracından, 59 milyon lira ise çeşitli kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçlar da bulunuyor. Bu borçların bir kısmının vadesinin geçmiş olduğu belirtilirken, büyük çoğunluğunun ise kredi kuruluşlarıyla yapılandırıldığı belirtildi.

Bimeks'in diğer ticari borçları ise 229 milyon lira seviyesinde. Bu tutarın 184 milyon liralık kısmı vadesi geçtiği halde ödenememiş çeklerden oluşuyor. Şirketin personellerine de ciddi seviyede borcu bulunuyor. Bimeks'in 20 milyon lira personel ödemesine ek olarak, 24 milyon lira SGK borcu bulunuyor. Borçlardan dolayı banka hesaplarına bloke konulan Bimeks'in, sabit kıymetleri üzerinde ise rehin ve hacizler bulunuyor.

Bir zamanlar Electro World, Darty gibi teknoloji devlerini satın alarak kendi bünyesine katan Bimeks; birkaç yıldır çok zor günler geçiriyor. Birçok kişi tarafından iflas ettiği düşünülse de Bimeks, henüz resmi bir iflas işlemi gerçekleştirmiş değil.