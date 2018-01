Sinema Evreninin En İyi Kötü Karakterleri! (Anket)

Sinema tarihinde sergiledikleri performansla en kötü karakterler belirlendi. Ranker.com’a göre dünyanın en kötü karakterleri listelendi.

Sinema evreninde rolüyle gerçek anlamda özdeşleşen çok az oyuncu var. Oyuncuların iyi veya kötü olduklarından bahsetmiyorum, bir oyuncu denildiğinde bir karakterin ismini bize çağrıştırmasından bahsediyorum. Örneğin Godfather’dan Al Pacino, Shining’den Jack Nicholson gibi filmdeki karakteriyle özdeşleşen oyuncular var. Bu oyuncular o kadar güzel performans gösteriyorlar ki, kendi kişisel kimliklerini hafızalardan silerek herkesin aklına bu filmlerdeki karelerle kazınıyorlar.

Ranker.com’un tüm zamanların en kötü 10 karakteri listesinde de böyle bir şey var. Burada yer alan oyuncular kendi isimlerinden çok burada sergiledikleri muhteşem kötü adam performansları ile hatırlanıyorlar. Binlerce insanın oy kullandığı Ranker.com’da, tüm zamanların en iyi kötü karakter performansı seçildi. Yapılan anket sonucunda en iyi kötü karakter Kara Şövalye’de ki performansıyla Joker seçildi. 17.376 oy toplayan Joker’i film yayınlanmadan önce kanserden dolayı hayatını kaybeden Heath Ledger canlandırmıştı. Ranker.com’un en iyi kötü karakterleri listesi şu şekilde:

1. The Joker - The Dark Knight

2. Darth Vader - Star Wars evreni

3. Hannibal Lecter - The Silence Of The Lambs

4. Lord Voldemort - Harry Potter evreni

5. Freddy Krueger - Nightmare On Elm Street evreni

6. Jack Torrance - The Shining

7. Emperor Palpatine - Star Wars evreni

8. Agent Smith - The Matrix evreni

9. The T-800 - The Terminator

10. Magneto - The X-Men evreni

Kendisini bir role bu denli adayıp da, filmde iyi kahramandan daha çok sevilmeye başaran Heath Ledger’lı Joker’in bu listeyi kazanması bizi pek şaşırtmadı. Bunun dışında gerek klasik, gerekse de 2000’ler zamanında gördüğümüz Star Wars’un kötü kahramanı Darth Vader, Joker’den sonra en kötü ikinci karakter seçildi.

Aynı listeyi siz yapsanız sizin oyunuz kime olurdu? Aşağıdaki anketimize katılarak, siz de En İyi Kötü Kahraman’ı belirleyebilirsiniz. Anketimizde bu oyunculara ek olarak iki sürpriz Türk kötü karakter sunuyoruz. Bakalım bu karakterleri hatırlayacak mısınız?