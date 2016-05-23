Şirin Fakat Utandırıcı Bir Deniz Atı Fotoğrafı

Sea Legacy adlı, okyanusların temizlenmesini ve insanların atıklarını denize bırakmaması konusunda bilinçlendirmeyi kendine görev edinmiş bir organizasyonun çalışanı olan fotoğrafçı Justin Hofman'ın çektiği bu fotoğraf ilk bakışta şirinmiş gibi gözükse de, aslında denizleri ne kadar kirlettiğimizi gözler önüne seriyor.

Doğadaki hayvanlarla ilgili şirin gözüken fotoğrafları görmeyi çok severiz. Doğa fotoğrafçısı Justin Hofman'ın da çektiği bir deniz atı fotoğrafı son günlerde çok ilgi çekti. Ancak sadece fotoğrafın "şirin" olmasından dolayı değil, aynı zamanda denizleri de ne kadar kirlettiğimizi gözler önüne seren bir fotoğraf olduğundan dolayı. Fotoğraf bir kulak pamuğuna sarılmış deniz atını yüzerken görüntülüyor.

SeaLegacy isimli, kendini denizleri ve okyanusları korumaya adamış bir kollektifin üyesi olan Hofman'ın ise fotoğrafla ilgili açıklaması şöyle oldu; "Bu var olmasını istemediğim bir fotoğraf ancak var olduğuna göre herkesin görmesini istiyorum. Şirin, küçük bir deniz atının fotoğrafını çekme fırsatı olarak başlayan şey, gelen gelgit sayısız çöp ve pis suyunu getirdiği için hayal kırıklığı ve hüzünlenmesine dönüştü. Bu deniz atı, Endonezya takımadaları boyunca akan akımları sürdüğü için çöp günüyle ve gün boyunca sürüklenmekte. Bu fotoğraf, okyanuslarımızın mevcut ve gelecekteki durumu için bir alegori işlevi görüyor. Ne tür bir gelecek yaratıyoruz? Eylemleriniz gezegenimizi nasıl şekillendirebilir?"

Her ne kadar göründüğünün aksine denizleri ne kadar kirlettiğimizi gösteren bir fotoğraf olsa da, Hofman bu fotoğrafı çekerken, deniz atının dolandığı kulak pamuğunun deniz atına zarar vermediğini söylüyor. Ancak yine de çektiği deniz atının şanslı olduğunu da belirten Hofman, denizlere ve okyanuslara attığımız çöplerin bir çok hayvanın yaşamına zarar verdiğini de ekliyor. Ne diyelim, aslında her şey ortada. İnsanlık olarak doğaya karşı daha dikkatlı davranmamız gerektiği çok açık. Ayrıca SeaLegacy'nin resmi İnstagram hesabını buradaki bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun gibi bir çok fotoğrafı içinde barındırıyor.