Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan skandal gelişmeler, Facebook’un son olayı Cambridge Analytica ile unutulmadı. Rus destekli ajansların, Trump destekçisi reklamları ülke dışından satın almaları büyük yankı uyandırmıştı. Aynı durum Türkiye dahil pek çok ülke için de geçerliydi. Facebook, politik reklam kaynaklarını onaylayarak ilk önlemleri almaya başladı.

Sosyal medya devi Facebook’un 87 milyon insanın kişisel bilgilerini Cambridge Analytica isimli bir şirkete kaptırması, bu verilerin siyasi araştırmalar için kullanılması büyük yankı uyandırmıştı. Ancak 2017 sonuna gelmeden hemen önce Facebook’un siyasi reklamlar konusunda çok “acemice” davrandığını öğrenmiştik.

2016 ABD başkanlık seçimleri sırasında Facebook’ta verilen bir takım reklamlar, Trump’un ırkçı politikalarını aday ismi geçirmeden destekliyordu. Aynı zamanda bireysel silahlanma ve dinleri terör malzemesi olarak görmeye ilişkin reklamlar da yer alıyordu. Bu reklamların büyük bir kısmının halkın tercihlerine etki ettiği ortaya çıkınca kaynakları araştırılmaya başlandı ve arkasında Rusya’da bulunan Kremlin destekli ajanların olduğu ortaya çıktı. Bir bakıma Facebook, ABD iç işlerinde politik bir açık yaratmış ve bir başka ülkenin müdahalesini kolaylaştırmıştı. Aynı tehlike Türkiye dahil Facebook’u kullanan her ülke için geçerliydi.

Rusların ABD seçimlerine ne denli etki ettiğini anlamak için aşağıdaki haberlerimize göz atabilirsiniz:

Özellikle siyasal seçimler hakkında hiçkimse, bulunduğu ülkedeki vatandaşların yalan haberlere inanmasını istemez. Temel olarak bir demokrasi bayramı olması gereken siyasal seçimlerin, Facebook gibi araçlarla dış müdahaleleri mümkün kılması huzur kaçıran bir durumdu. Bu nedenle Facebook, itibarını kanat takmadan uçurumdan aşağıya atmıştı. Yaklaşık 2.2 milyar üyesi bulunan bir platformun toparlanması ve toplumsal huzuru desteklemesi lazımdı.

Bu ay başında Facebook, yeni reklam politikalarını açıklamış ve politik reklamların sadece doğrulanan, kimliği bilinen kaynaklar tarafından verilebileceklerini söylemişti. Açıklamanın ardından önce ABD merkezli olarak başlayan yenilikler, yavaş yavaş ülkemiz dahil dünyanın her yerinde uygulanacak.

Bugünden başlayarak ABD, siyasi reklamları sadece kimliği belirli hesaplar aracılığıyla yayınlayabilecek. Diğer taraftan ülkemizde 24 Haziran tarihinde yapılacak erken seçim için yeni reklam politikaları yetişir mi bilmiyoruz. Çünkü Facebook, küresel uygulamalar için henüz bir tarih vermiş değil.

Son olarak reklamverenlerin bizleri hala alışkanlıklarımıza ve demografik özelliklerimize göre ayırt edebildiklerini ve Facebook’un bu konuda bir yenilik getirmediğini belirtelim. En azından şimdilik, hakkımızda her şeyi bilen bir aracı sayesinde, bu bilgileri kullananları daha yakından tanıyacağız.