iPhone 8'de sızdırılan yeni tasarım birçok yeni özelliği duyurdu. Eğer sızıntı doğruysa, ki öyle gözüküyor, iPhone 8'de çift ön kamera bulunacak ve cihaz kablosuz şarjı destekleyecek.

iPhone 8’in ne zaman çıkacağı bilinmese dahi, telefonun tasarımları sızdırılmaya devam ediyor. Yeni sızdırılan şematik tasarım ile beraber, telefon hakkında çok detaylı bilgilere sahip olduk. Bu bilgiler arasında en önemlisi ise telefonun ön tarafında iki kameranın bulunması oldu. Bildiğiniz gibi muhteşem portreler çekmenize yarayan çift kameralar, iPhone 8 ile beraber muhteşem, bol derinlikli selfilere dönüşebilir.

Yeni iPhone çizimi, teknolojinin magazin yuvası Weibo’da yayınlandı. Daha önceki sızdırılan şemaların aksine bu şemada en ince ayrıntılara girilmiş. Ön tarafta yer alan iki kameranın dışında arka kapağında kablosuz şarj desteği olduğunu görüyoruz.

Çizimde yazılan etiketler Çince olsa dahi, önemli olan detayları rahatlıkla görebiliyoruz. Çizime göre iPhone 8’in arkasında Dokunmatik ID çıkıntısı bulunuyor. Yer alan son çizimlerde, Dokunmatik ID’nin ekranın arkasına gizlendiğini görüyorduk.

iPhone 8’in ön tarafta çift kamera bulundurması, Apple’ın 3 boyutlu yüz tarama ile artırılmış gerçeklik özelliklerini de getireceği şeklinde yorumlanabilir.

iPhone 8’in sonbahar aylarında açığa çıkması bekleniyor. Konu hakkında birçok söylenti yer alsa dahi telefon hakkında net bir bilgi yok. Her telefonda olduğu gibi iPhone 8’in de söylentileri ile harman bir telefon çıkacaktır. Benim favorim, cihazın çift ön kamera ile gelmesi oldu. Eğer gerçekleşirse kullanıcılar, çok hoş fotoğraflar çekebilirler.