Skype'ın mobil uygulamasına getirdiği ve fazlası ile eleştirilen yeni tasarımı, masaüstü uygulamasına da geliyor; isteseniz de istemeseniz de.

Microsoft’un Ağustos ayında ön sürümünü yayınlayarak denemeye başladığı yeni Skype masaüstü uygulaması, artık tamamen hazır ve Windows 10 kullanıcılarına dağıtılmayı bekliyor. Ayrıca Mac, Linux ve eski sürüm Windows kullanıcıları da güncelleme alacaklar.

Yeni Skype masaüstü uygulaması, mobil uygulama ile aynı tasarım çizgisine sahip olacak. Temmuz ayında Microsoft, Skype’ın mobil uygulamasını güncellediğinde pek olumlu geri bildirimler aldığını söyleyemeyiz. Aynı durumun masaüstü uygulamasında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz fakat Skype üzerinden çok fazla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştiriyorsanız, hoşunuza gidebilecek bazı özellikler olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm uyarıları kontrol edebileceğiniz bir bildirim paneli.

Kişileriniz ile paylaştığınız tüm medyaları görüntüleyebileceğiniz bir ‘sohbet medya galerisi’.

Sohbetler, Giphy GIF ve Takvim Etkinlikleri gibi gömülü eklentileri destekler.

Çağrı sırasında fotoğraf paylaşımı yapılabilir.

Grup sohbetlerinde @mention kullanarak muhatabınızı belirtebilirsiniz.

Daha az ışık isteyenler için ‘gece modu’.

Eğer kullanmak isterseniz ‘hikayeler’ benzeri bir özellik de bulunuyor.

Eğer Windows 10 kullanıcısıysanız, Skype uygulamanız otomatik olarak güncellenecek. Fakat eski bir sürüm Windows, Mac ya da Linux kullanıcısıysanız otomatik güncellemeleri açabilir veya buraya tıklayarak son sürüm Skype’ı edinebilirsiniz.