Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, 10 saniyelik kısa videolar çekebileceğiniz ve bunları Snap olarak gönderebileceğiniz güneş gözlüğünü satışa sundu.

Özellikle gençleri hedef alan popüler sosyal medya platformu Snapchat, geçtiğimiz yıl 10 saniyelik kısa videolar çekmenizi sağlayan ve bu videoları telefonunuzla eşleşmesi sayesinde Snap olarak kaydeden güneş gözlüğü Spectacles'i tanıtmıştı ancak bu gözlük sınırlı sayıda kişiye ulaşıyordu.

Snapchat'in gözlüğü Spectacles ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 129.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Gözlük satışa sunulmasına sunuldu ancak bu gözlüğün görüntü kaydettiğinden dolayı özel hayatın gizliliğinin ihlali için kullanabileceği tartışmaları hala devam ediyor. Bu yöndeki yorumlara ise Snapchat, gözlüğün üstündeki ışığın kayıt esnasında yanıp söneceğini ve böylelikle gözlüğün kayıtta olduğunun anlaşılacağını belirtiyor.

Bir gün boyunca yaptığı her şeyi Snapchat'ten anlık olarak paylaşmayı seven kişilerin bakış açısından günlerini kısa videolarla anlatabilecekleri bu gözlük açıkçası bu fiyatla ne kadar alıcı bulablir bilemiyoruz ama Snapchat tutkunlarının gözlüğe yoğun ilgi göstereceği kesin.