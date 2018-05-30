Facebook tarafından iki yıldan bu yana özellikleri bir bir kopyalanan Snapchat, bu savaştaki zayıf taraf. Son aylarda ortaya çıkan skandallarıyla itibar kaybeden Facebook’un durumu hakkında yorum yapan Snapchat’in kurucu CEO’su Evan Spiegel öyle bir ayar verdi ki, Zuck’ın cevabını herkes merakla beklemeye başladı.

Snapchat ortaya çıktığında çoğu sosyal medya kullanıcısı, bu yeni paylaşım anlayışının önemli değişikliklere neden olacağından son derece emindi. Nitekim öyle de oldu, ancak bu işin kaybedeni beklenmedik bir şekilde Snapchat’ti. Facebook, satın alma tekliflerini reddeden Snap Inc’den intikam almak için çok da etik olmayan bir yola başvurdu.

Son iki yıldır Snapchat’in en önemli özellikleri; Facebook’un WhatsApp, Instagram ve merkez uygulaması için kopyalandı. Snap atmak, Hikaye paylaşmak oldu. Snapchat, milyonlarca dolar kaybedip batmanın eşiğine geldi. CEO Evan Spiegel bu durumun karşısında pes etmedi, yeni stratejiler denedi. Başarılı ya da başarısız tartışılır, ancak Snapchat küçük bir balık olarak büyüğüne kafa tutacak kadar cesurdu.

Geçtiğimiz aylarda dünya gündemi sarsan Facebook, milyonlarca insanın profillerinden elde edilen kişisel verilerini, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde bir şirkete çaldırdığını itiraf etti. Mark Zuckerberg hem ABD hem de Avrupa’da günlerce ifade verdi, onlarca kere özür diledi. Facebook, 2.2 milyar üyesiyle dünyanın en büyük bilgi imparatorluğu olarak, ülkelerin iç siyasetinde gedik açan bir şirket konumuna geldi.

Kaliforniya’da düzenlenen bir konferansa katılan Snapchat CEO’su Evan Spiegel, Facebook’ıun veri korumasına ilişkin stratejilerine düzen vermesi gerektiğine dikkat çekti.

Şirketin iş modelini eleştiren CEO, “Eğer veri koruma uygulamalarımızı da koplayalarsa gerçekten çok memnun oluruz” dedi. Bu bir savaş ilanıdır:

Facebook, Snapchat’ten sadece 24 saat sonra kaybolan Hikayeler özelliğini kopyalamadı. Arttırılmış gerçeklik maskeleri ile pek çok uygulamasına Snapchat’in neredeyse aynısı olan filtreler sunmaya başladı. Spiegel’in eşi olan ve ünlü aktrist Miranda Kerr, kısa süre önce Facebook’un bu adımları karşısında dehşete düştüğünü söyledi. Sonrasında ortaya çıkan Cambridge Analytica krizinden sonra süreci, kahkahalara boğularak izlediğini açıkladı.

Snapchat, Facebook’a nazaran daha az kullanıcı verisi topluyor. En nihayetinde iki şirket de reklamlardan para kazandığı için, reklam verenlere kullanıcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler sunmak zorundalar. Aksi takdirde uygulamalar ücretli olurlar. Facebook’un en önemli farkı, bir kişinin bilgileri içinde profiline ekli olan herkesin bilgilerinin de bulunması durumu. Zira Cambridge Analytica, on binlerce insanın kullandığı uygulama sayesinde, milyonlarca insanın verisine ulaştı.

Spiegel, Facebook’un kopyalama aşkına da ılımlı yaklaşarak şirkete biraz yukarıdan baktı. CEO, “Bu kadar basit ve şık şeyler tasarlarsanız, diğer insanların yapabileceği tek şey, onları kopyalamak olur. Bir tasarımcı olarak bunun dünyadaki en harika şey olduğunu söyleyebilirim” dedi.

İş etiği konusunda Facebook, kopyaladığı özelliklerin yasalara takılmaması için elinden gelen her şeyi yaptı. Nitekim bıraktığı tartışmalar ve büyüklüğüne yakışmayan hareketlerinden dolayı, Snapchat’in CEO’sundan sürekli ayar yiyor. Instagram’ın Hikayeler özelliği, artık Snapchat’in kullanıcı sayısını geçmiş durumda. Görünüşe göre bu durum Spiegel’in umurunda bile değil.