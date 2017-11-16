Snapchat, Türkiye'ye Özel Sticker Güncellemesini Yayınladı!

Snapchat, Türkiye'ye özgü sticker paketi yayınladı. Güncellemede, dantel, Türk kahvesi gibi ülkemizle özdeşleşen stickerlar yer aldı.

Global anlamda bu aralar pek mutlu olamayan Snapchat, durumunu biraz olsun düzeltmek için ülkelere özel güncellemeler yapmaya başladı. Bu güncellemeler arasında 80 milyon nüfusu olan ülkemiz de nasiplenmiş gözüküyor. Yalnızca Türkiye’ye özel olarak stickerlar paylaşan Snapchat, dantel, Türk kahvesi gibi stickerları kullanıma sokarak Türk kullanıcılarını kendine çekmeye çalışıyor.

Bundan sonra Snap atarken kendi ülkemizin kültürüne ait stickerlarla paylaşımlarımızı süsleyebileceğiz. Diğer ülkelerde olduğu gibi kendi ülkemize özgü bir takım kültürel sticker ve emojileri görmek çok güzel oluyor.

Nasıl Kullanırım?

Ülkemize özel olarak tasarlanan bu stickerları kullanmak son derece basit. Paylaşmak istediğiniz bir fotoğraf veya videoyu hazırladıktan sonra sticker ikonuna tıklamanız yeterli olacak. Bu sticker alanında ülkemize ait olanları bularak paylaşımlarınıza ekleyebileceksiniz.

Hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayınlanan bu yeni güncelleme ile ülkemizin dışında evrensel olarak bazı etiketler geldi. Bunlar, saat, pil durumu gibi etiketlerden oluşuyor.

Peki, sizce Snapchat’in yaptığı bu yenilikler şirketi kurtarmak için yeterli olacak mı? Ya da şöyle soralım; sizce bu yeni Snapchat etiketleri Instagram’a ne zaman eklenir? Yorumlarınızı bekliyorum.