İlk Hikaye Tabanlı Türk FPS Oyunu: Soldiers of The Universe

Türk şirketi Rocwise Entertainment, ülkemizin terörle mücadelesinden esinlenerek Türkiye’de geliştirilen ilk hikaye tabanlı First Person Shooter (FPS) oyunu Soldiers of The Universe’yi (SoTU) 14-17 Eylül 2017’de gerçekleştirilecek GameX 2017 fuarında tanıtacak.

14 Eylül 2017’den itibaren Steam’den dünya çapında erişilebilir olacak SoTU’nun senaryosu Şubat 2017 itibariyle tamamlanmış ve sonrasında hızlıca geliştirme aşamasına geçilmiş. Hikaye tabanlı FPS oyunu türünde Türkiye’de ilk kez geliştirilen oyun olma özelliğini taşıyan SoTU, konusunda Türkiye’nin terör örgütleriyle olan mücadelesine yer veriyor. 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda yer alacak SoTU’nun geliştirici ekibi, lansman boyunca oyunseverlerin oyun hakkındaki öneri ve istek gibi geri bildirimlerini alarak oyunun tam sürüm süreci için değerlendirecek. Oyunun hikayesine değinecek olursak ana karakter Hakan, babasının şehit olduğu haberini alarak yurtdışındaki görevini bırakarak Türkiye’ye dönüş yapıyor. Yıllar boyu askeri ve çeşitli bilim dallarında eğitim almış olan Hakan, aldığı eğitimlerin faydalarını ise hikayenin ilerleyen bölümlerinde karşısına çıkan olaylar silsilesiyle daha iyi anlıyor. Oyunun sonraki bölümlerinde babasının da üyesi olduğu Akıncı Beyleri, Hakan’a babasının nasıl şehit edildiğini anlatıyorlar ve bu eğitimleri neden aldığının sebebini açıklıyorlar. Yanındaki 3 Türk askeri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü için gizli operasyonlar yürüten Hakan, Cizre, Nusaybin ve İstanbul’da çeşitli operasyonlara katılıyor. Oyunun Steam’deki bağlantısına şuradan ulaşabilir, tanıtım videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

29 13 2 1 1