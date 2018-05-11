Solo: A Star Wars Movie'yi İzleyenlerden İlk Yorumlar Geldi

Star Wars serisinin büyük merakla beklenen yeni filmi Solo: A Star Wars Movie'yi izleyen şanslı azınlıktan filme dair ilk yorumlar geldi.

Tüm dünya genelinde 25 Mayıs 2018'de beyaz perdeyle buluşacak olan Solo: A Star Wars Movie, ilk kez basın gösterimine çıktı. Filme dair şu an için herhangi bir inceleme yapılması yasak. Nitekim 15 Mayıs'a kadar inceleme ambargosu devam ediyor olacak.

15 Mayıs tarihinde detaylı incelemelerini görebileceğimiz film için şu an filmi izleyen basın mensuplarının yorumlarıyla yetinmek durumundayız. Bakalım filmi izleyenler neler düşünüyor?

"Star Wars fanları çok büyük bir tehlike altındasınız! Ölümcül bir kadro, harika bir macera ve bol bol eğlence!

"Alden Ehrenreich tam bir olay! Thandie Newton, büyürken beraber olmak isteyebileceğim birisi ve Phoebe Waller-Bridge... Bu konuya sonra geliriz!"

"Film çoğunlukla eğlenceli ve sağlam performanslar içeriyordu. Ancak hikaye çok tahmin edilebilirdi. Hiçbir zaman favori Star Wars filmlerimden olmayacak ama izlerken eğlendim."

"Solo: A Star Wars Movie'yi gerçekten sevdim! Bu sabah uyandığımda filmin beni heyecanlandırıp heyecanlandırmadığını sorguluyordum. Ama Han'ın macerasından çok keyif aldım. Oldukça sağlam bir film ve Star Wars'ın neden eğlenceli olduğunu kanıtlıyor."