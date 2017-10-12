Windows 10 Creators güncellemelerini alan bilgisayarlar, Microsoft'un salı günü yayınladığı güncellemenin ardından mavi ekran hatası almaya başladılar.

Salı günü Windows 10 Creator güncellemesini çalıştıran bilgisayarlara dağıtılan bir güncelleme, cihazların ‘mavi ekran’ (BSOD) hatası vermesine neden oldu. Daha da kötüsü cihazlar, mavi ekranın ardından yeniden başlatma döngüsüne giriyor ve dolayısı ile kullanılamıyorlar.

Şu ana kadar anlaşılan, USB Type-C Bağlantısı Sistem Yazılımı Arabirimi (USCI) desteğine sahip cihazlar güncellemenin ardından mavi ekran hatası alıyorlar. Cihazı kapatıp açtığınızda ise siyah ekran ile karşılaşıyorsunuz ve sistem yanıt vermiyor.

Microsoft, bu ciddi probleme geçici bir çözüm olarak kullanıcıların cihazlarını güncellemeden önce BIOS’a girip UCSI’ı devre dışı bırakmalarını söyledi. Microsoft ayrıca yaptığı açıklamada sorun üzerinde çalıştıklarını ve bir sonraki güncellemede ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Fakat sistemlerin yeniden başlatma döngüsüne girmesinin temel nedeni USB Type-C USCI’ı olmayabilir. Zira bazı kullanıcılar, USB Type-C bağlantısı olmayan sistemlerde de aynı sorunu yaşadıklarını iddia ediyorlar.

Microsoft’un Windows 10 ile birlikte zorunlu tuttuğu konulardan biri de otomatik güncellemelerdir. Bu gibi sorunlar, bazı kullanıcıların güvenlik güncellemelerini yapmadan önce neden bir süre beklediklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.