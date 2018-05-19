Artan Parfüm Kullanımı Ozon Tabakasını Zora Sokuyor

Tahmin edersiniz ki doğanın en büyük düşmanı biz insanlar, ozon tabakasına da çeşitli zararlar vermeyi başardık. Bu noktada son zamanlarda artış gösteren kloroflorokarbonlar (CFC’ler) ozon tabakasını tehlikenin eşiğine sürüklüyor.

Günlük yaşamımızın bir parçası olan ve açıkçası kullanmadan da edemediğimiz parfüm, deodorant gibi kozmetik ürünler doğanın sonunu hazırlıyor. Öyle ki son zamanlarda büyük artış gösteren kloroflorokarbonlar’ın üretimi eğer durdurulmazsa, ozon tabakasının büyük tehlikeye gireceği ve geri kazanımının mümkün olmayacağı belirtildi.

Peki kloroflorokarbonlar nedir?

Kloroflorokarbon gazı, atmosfere parfümler ve deodorantlar sayesinde yayılır ve ozon ile tepkimeye girer. Ozon tabakasındaki ozon maddesiyle reaksiyona giren bu kimyasal madde, zamanla ozon tabakasının da aşınmasına sebep olur.

Bilim insanları bu kimyasal maddenin özellikle Çin, Moğolistan ve Kore yarımadasından yayıldığına inandıkları için bu maddenin kullanımını da yasaklamışlardı. Ancak “yasaklar delinmek içindir” felsefesinden yola çıkılmış olacak ki madde, son zamanlarda olağanüstü bir artış gösterdi. Aslına bakarsanız duruma, 1980 yılından bu yana önlem alınmaya çalışılıyor. Tüm ülkelerde bu girişim uygulanmış olmasına karşın, muhtemelen işin içine hile karıştıran firmalardan dolayı, kimyasal madde 2012 yılından beri %25 oranında artış gösterdi.

Hepimiz için sorun teşkil eden bu artış, Colorado’daki ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nde (NOAA) araştırmacı olan Dr. Stephen Montzka ve atmosferi izleyen meslektaşları tarafından tespit edildi. Konu hakkında konuşan Montzka, “27 yıldır bu işi yapıyorum ancak bu durum şimdiye kadar gördüğüm en şaşırtıcı şeydi. Meslek hayatım boyunca ilk defa bu denli şok oldum” ifadelerinde bulundu.

“Ozon tabakası bizim için neden bu kadar önemli?” Derseniz, şöyle açıklayalım: Dünyanın ozon tabakası, güneşin ultraviyole radyasyonunun %99’unu emen ve gezegenin yüzeyini koruyan bir stratosferin bölgesidir. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonrası, 20. Yüzyılda CFC emisyonlarının bu tabakada deliklere neden olduğunu keşfettiler ve bu deliğin oluşumu sonrasında, kutuplarda ısınma ve deniz seviyesi yükselme sorunları meydana çıktı. Antarktika üzerinde bulunan ve 11.5 milyon mil karelik bir alanı kaplayan bu ozon deliği, birçok canlının da yaşamını derinden etkiliyor.

Anlayacağınız o ki, masum olduğunu düşündüğümüz bu kozmetik maddeleri aslında doğanın ve bizim sonumuzu hazırlıyor. Önlem alınmadığı takdir de, geri dönüşümü mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebilecek bu sorunun şu aşamada hala düzeltilebilir olduğunu da söylemekte fayda var.