Samsung, Bixby Butonunu Devre Dışı Bırakma Seçeneği Ekledi

Samsung'un dünya çapında bir çok kullanıcının başına bela olan Bixby butonu firma tarafından yeni gönderilen veya gönderilecek güncellemeyle resmi olarak devre dışı bırakılabiliyor.

Samsung'un Galaxy S8, S8+ ve Note 8 cihazlarında bulunan Bixby butonu, servis her yerde kullanıma açılana kadar çöp ve sinir bozucu bir eklenti olmaktan öteye gidemedi. Geliştiriciler bu durumu çözmek için uygulamalar oluşturarak butona farklı görevler atadı ya da atamaya çalıştı.

Bixby Home özelliği için ayrı bir tuşa gerek olmadığını düşünen kullanıcılar bahsettiğimiz türden uygulamaları indirerek bunu düzeltmek istediler ve çoğu zaman da başarılı oldular. Samsung ise tüm gücüyle bu durumları engellemeye çalışıyordu, ta ki şimdiye kadar. Samsung'un son yayınladığı Bixby güncellemesi butonu devre dışı bırakma özelliğini sonunda resmi olarak cihazlara ekledi. Eğer güncelleme size de ulaştıysa Bixby ayarlarında en üstte bu seçeneği görmeniz gerekli.

Yeni güncelleme hiç bir manada Samsung'un akıllı asistan çözümünü ya da Bixby Home çözümünü ortadan kaldırmıyor. Ana ekranda en soldaki panel hala Bixby Home olarak kalacak ve Bixby Voice de hala butona basılı tutarak ulaşılabilecek. Güncelleme şimdilik rastgele dağıtılıyor gibi görünüyor. Bazı kullanıcılarda mevcut, bazılarında değil. Bu yüzden size de ulaşması için bir kaç gün beklemeniz gerekebilir. Takipte kalın.