Sonunda! Samsung Pay’e PayPal Desteği Eklenecek

Samsung ve PayPal arasında 9 ay önce yapılan ortaklık neticesinde, Samsung Pay’e PayPal desteği eklendi.

2017 yılının Temmuz ayında PayPal ile Samsung ortaklık kurdu. Bu sayede Samsung Pay kullanıcıları PayPal hesaplarının bakiyesini kullanarak ödeme yapabileceklerdi. Bu çok heyecan verici bir durum olsa da, ortaklığın yapılmasına rağmen uygulanmaya uzun bir süre başlamadı.

Ortaklığın yapılmasından dokuz ay sonra nihayet Samsung Pay kullanıcıları PayPal hesaplarını yeni platformundan kullanabilecekler. Joe Kester'in Twitter'da belirttiği gibi, yeni güncelleme indirdikten sonra PayPal hesapları Samsung mobil ödeme hizmetine bağlanabilecek. Daha sonra Samsung Pay kullanıcıları ödeme yöntemi seçin kısmından PayPal hesaplarını ekleyerek yeni hizmetten faydalanabilecekler.

Bizler içinse bu yeni ortaklıktan sevindirici bir olay doğabilir. Hepinizin bildiği üzere PayPal daha önce yapmış olduğu açıklamayla Türkiye’den çekilmişti. Ancak Samsung Pay, bu yılın ortalarına doğru Türkiye pazarına girmeyi amaçlıyor. Bu yeni ortaklık neticesinde düşük bir ihtimal de olsa PayPal tekrar ülkemizde hizmet vermeye başlayabilir.